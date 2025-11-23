Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes

VIDEO. Previa caliente en Estudiantes vs Central: agua bendita canalla y el Pincha de espaldas para recibirlo

23 de Noviembre de 2025 | 17:13

Escuchar esta nota

Altas eran las expectativas en el fútbol argentino por el partido de Rosario Central vs Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura, especialmente por las polémicas de la semana sobre el reconocimiento al Canalla que luego se convirtió en un trofeo rodeado críticas. A minutos de medirse con Estudiantes por octavos de final del Torneo Clausura, Rosario Central mandó a una mujer a bendecir con agua bendita nada menos que el monitor del VAR en el Estadio Gigante de Arroyito.

El agua bendita, secuencia que quedó grabada por los presentes, también se desparramó por el campo de juego. Esto ocurre en medio de las polémicas generadas en las últimas horas, por un reconocimiento al Canalla que luego se convirtió en un trofeo. 

LEA TAMBIÉN

La Bruja Verón y el mensaje a Estudiantes previo al partido con Rosario Central

La mujer identificada con una pechera de Rosario Central, se observa en el video, coloca una cantidad de líquido sobre sus manos y como si se las sacudiera al aire, empapa el monitor del VAR a la vez que hace la señal de la cruz.

Estudiantes, de espaldas

Una vez en cancha, ambos equipos se dispusieron a salir luego de los árbitros. El Pincha salió primero, esperando a quién se proclamó campeón en la semana, con la presión de la AFA para "hacerle pasillo" al Canalla, ante el manifiesto enojo de los hinchas pincharratas.

El plantel platense decidió en las últimas horas que harían el pasillo. Sin embargo, en el momento de los hechos, quedaron formados pero de espaldas, dejando en claro el rechazo a este título que nació sorpresivamente en las oficinas de la Liga Profesional el pasado martes. 

Este gesto fue bien recibido por ajenos a los equipos, quienes convirtieron en tendencia en redes sociales "De espaldas", "Excelente Estudiantes" y "Perfecto Estudiantes". 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Golazo de Edwuin Cetré y Estudiantes vence a Central 1 a 0

VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche

La agenda deportiva del domingo no se toma finde largo: partidos, horarios y TV

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar

Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Últimas noticias de Deportes

Golazo de Edwuin Cetré y Estudiantes vence a Central 1 a 0

Gimnasia viaja a Santa Fe: el equipo que probó Zaniratto para visitar a Unión por los playoffs

La Bruja Verón y el mensaje a Estudiantes previo al partido con Rosario Central

Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 27 a 23
Política y Economía
Agenda económica semanal: calendario del INDEC y la evolución del dólar
Crisis económica en municipios bonaerenses: el golpe financiero se traslada a las localidades
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Más pizza y menos bife de chorizo
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Policiales
Tragedia en Oberá: manejaba alcoholizado, volcó y murió uno de sus hijo
Tránsito fatal en La Plata: dos motociclistas perdieron la vida tras violentos accidentes
VIDEO. Una mujer resultó herida tras un fuerte choque en el barrio Hipódromo
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Espectáculos
El drama de Alejandra Maglietti tras ser madre primeriza: “Me destruye”
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA: ¿qué pasó?
Tensión en lo de Mirtha: Xipolitakis frenó dos veces las preguntas de la conductora
El drama de Alejandra Maglietti tras el incendio y explosión en Ezeiza: “No puedo volver a escuchar porque me destruye”
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
La Ciudad
Una escuela de La Plata cambia su nombre en homenaje a un ex director
La Semana de la Música ya tiene nueva fecha: La Plata prepara su segunda edición para noviembre de 2026
VIDEO. Polémica en Arturo Seguí por una fiesta con menores: alcohol y quejas de vecinos durante toda la noche
Domingo a puro sol en La Plata: cómo sigue el tiempo durante el finde XXL
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla