VIDEO. Previa caliente en Estudiantes vs Central: agua bendita canalla y el Pincha de espaldas para recibirlo

Altas eran las expectativas en el fútbol argentino por el partido de Rosario Central vs Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura, especialmente por las polémicas de la semana sobre el reconocimiento al Canalla que luego se convirtió en un trofeo rodeado críticas. A minutos de medirse con Estudiantes por octavos de final del Torneo Clausura, Rosario Central mandó a una mujer a bendecir con agua bendita nada menos que el monitor del VAR en el Estadio Gigante de Arroyito.

El agua bendita, secuencia que quedó grabada por los presentes, también se desparramó por el campo de juego. Esto ocurre en medio de las polémicas generadas en las últimas horas, por un reconocimiento al Canalla que luego se convirtió en un trofeo.

La mujer identificada con una pechera de Rosario Central, se observa en el video, coloca una cantidad de líquido sobre sus manos y como si se las sacudiera al aire, empapa el monitor del VAR a la vez que hace la señal de la cruz.

En la previa del partido de Rosario Central frente a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito, dos personas tiraron agua bendita en el monitor del VAR y el campo de juego. pic.twitter.com/ra7VljZudD — Corta (@somoscorta) November 23, 2025

Estudiantes, de espaldas

Una vez en cancha, ambos equipos se dispusieron a salir luego de los árbitros. El Pincha salió primero, esperando a quién se proclamó campeón en la semana, con la presión de la AFA para "hacerle pasillo" al Canalla, ante el manifiesto enojo de los hinchas pincharratas.

El plantel platense decidió en las últimas horas que harían el pasillo. Sin embargo, en el momento de los hechos, quedaron formados pero de espaldas, dejando en claro el rechazo a este título que nació sorpresivamente en las oficinas de la Liga Profesional el pasado martes.

Este gesto fue bien recibido por ajenos a los equipos, quienes convirtieron en tendencia en redes sociales "De espaldas", "Excelente Estudiantes" y "Perfecto Estudiantes".