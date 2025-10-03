"No teman a la muerte": Trump lanzó un extraños video creado con IA en medio del cierre gubernamental de EE.UU

El presidente Trump compartió un video musical que produjo IA en gran medida, que representa la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, uno de los arquitectos de los proyectos conservadores de 2025, como el Grim Reaper en su sitio web social.

En el video, Reaper se representa caminando por Washington, antes de que su identidad fuera revelada como Vought. Mientras tanto, una banda está formada por las ediciones del presidente Trump, el vicepresidente JD Vance y muchos esqueletos. La música es una versión de la adoración de ostras azules de 1976 de 1976 “(no tengas miedo) el remedio”.

Trump compartió el clip el jueves después de decir que se reuniría con Vhought para “determinar cuál de los muchos servicios democráticos, la mayoría de los cuales son un fraude político, recomienda ser cortado” en medio de la continua interrupción del gobierno parcial.

Vought fue uno de los arquitectos del Proyecto 2025, una institución de herencia organizó la agenda para un presidente republicano publicado antes de las elecciones presidenciales de 2024. Durante la campaña electoral, Trump fue destilado por el proyecto.

El video fue acreditado al Dilley 300 meme “, que produce contenido a favor de Trump para las redes sociales.

Project 2025: el cierre de gobierno de EE.UU. como estrategia trumpista para desmantelar al Estado

Estados Unidos vive su tercer día de cierre gubernamental, el primero en casi siete años. Pero, a diferencia de crisis anteriores, esta vez no se trata de un accidente ni de un bloqueo partidista más: todo indica que el shutdown de 2025 es la primera aplicación práctica del Project 2025, el plan diseñado por la Heritage Foundation y una coalición de más de 100 organizaciones conservadoras para reducir el Estado federal a su mínima expresión y reconfigurarlo con criterios ideológicos.

El proyecto no oculta sus objetivos: purgar a miles de funcionarios de carrera, desmantelar agencias independientes, recortar programas sociales y climáticos, y reemplazar lo público por lo privado. La idea de fondo planteaba que el próximo presidente republicano —en este caso Donald Trump— pudiera gobernar con un poder centralizado, utilizando incluso los cierres de gobierno como herramienta política.