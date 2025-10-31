Elecciones de profesores en la UNLP y nuevos directores en los Colegios: los resultados finales y el cambio en Medicina
El equipo que paró este viernes el entrenador formó con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.
Además, quedarán concentrados tras el entrenamiento de esta tarde desde las 16.30 Luis Ingolotti, Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Juan Manuel Villalba, Pablo Aguiar, Mateo Seoane, Lucas Castro, Jeremías Merlo, Norberto Briasco, Jan Hurtado y Jorge Asís. De esta manera, se suman a la convocatoria Juan Villalba, Mateo Seoane, Alejandro Piedrahíta, Jan Hurtado y Jorge De Asís por Gonzalo González, Matías Melluso (lesionado), Juan Yangali, Alan Sosa y Franco Torres.
La Reserva jugará con Newell's
El elenco rosarino terminó sexto en su grupo y visitará al Lobo el miércoles 12 en Estancia Chica por por playoff del Torneo Proyección Clausura. El equipo de Ricardo Kuzemka tendrá ventaja deportiva en el juego que comenzará a las 16.00 en Abasto.
