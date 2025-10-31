El Pincha ultima detalles para el partido de mañana ante Boca en UNO, donde el DT tiene pensado utilizar la misma formación que se quedó con el clásico ante Gimnasia, en la fecha pasada

Estudiantes realizará esta mañana su último entrenamiento en el Country Club de City Bell, antes del cruce este domingo por la tarde ante Boca en el Estadio UNO. Mientras tanto, el entrenador Eduardo Domínguez termina de definir el equipo, donde en principio repetiría el mismo once que le ganó hace dos semanas el clásico a Gimnasia en el mismo domicilio.

De esta forma, Fernando Muslera seguirá siendo el guardián del arco, que también tendrá la custodia de Gómez, Núñez, Rodríguez y Arzamendia. En tanto, el mediocampo estará poblado con: Palacios, Ascacibar, Amondarain y Medina. Mientras que en la ofensiva de no mediar inconvenientes, Cetré será el compañero de Carrillo.