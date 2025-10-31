Se rompe el bloque de diputados del PRO: el bullrichismo, con Arabia a la cabeza se suma a LLA

La foto con intendentes: en medio de la tensión con Cristina, Kicillof tuvo el respaldo de los jefes comunales
La foto con intendentes: en medio de la tensión con Cristina, Kicillof tuvo el respaldo de los jefes comunales
El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) sumará a los diputados del PRO que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según anunció hoy el legislador Damián Arabia.
“Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de LLA, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, expresó Arabia desde sus redes sociales, al igual que otros legisladores del mismo sector.
Este desprendimiento ya venía insinuando durante buena parte del año pero había quedado pausado para no producir ruidos contraproducentes en las negociaciones del armado electoral entre LLA y el jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.
La convivencia entre las distintas tribus del partido amarillo estuvo sujetada con fórceps todo este tiempo, pero con la victoria electoral de LLA la presión del sector bullrichista, que fue expulsado de la vida partidaria del PRO meses atrás, se volvió insostenible.
Arabia maneja dos hipótesis de ruptura: una sería armar un bloque propio, una suerte de LLA “blue”, que estará integrado al interbloque el oficialismo, en el que también confluirá el PRO.
El “ninguneo” del ex presidente Mauricio Macri a los diputados vinculados a Bullrich es consistente con la decisión que tomó a fines de agosto cuando echó a Arabia como vicepresidente del partido como castigo por la ligazón del legislador con las posturas libertarias.
Por una cuestión de cálculo electoral, en las semanas previas a la elección del 26 de octubre la ministra de Seguridad y senadora electa intentó arrimarse a Macri para fidelizar al electorado tradicional del PRO, pero las diferencias no desaparecieron y hasta incluso se acentuaron después de los comicios.
Seguirán los pasos de Arabia los diputados del PRO Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni y Patricia Vásquez.
Aclararon, de todos modos, que la maniobra de ruptura “no es contra” el jefe del bloque PORO, Cristian Ritondo, quien intentó disuadir y contener a los díscolos.
“Es contra Mauricio. Lo que hizo que pongamos quinta a fondo es Macri diciendo que el PRO va a presentar un candidato a presidente en 2027 por fuera de (Javier) Milei. ¿Imaginate si alguien del radicalismo o la Coalición Cívica decía en el 2017 que ellos iban a plantear un candidato presidencial propio? Macri los hubiera asesinado con razón”, mascullaron cerca de Arabia en diálogo con esta agencia.
“Macri está perdido y mal asesorado”, concluyeron en el entorno del diputado bullrichista sobre el juego del jefe del PRO en su relación con el Gobierno libertario.
