Actividades: talleres para niñas en la UNLP, presentación en City Bell

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

talleres de ciencia para niñas

Hoy, de 9.30 a 13 se desarrollará la 4º Jornada Latinoamericana de Talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas y mujeres adolescentes. A través de actividades lúdicas e interactivas, el objetivo es ofrecer una experiencia que empodere a las niñas a explorar y desarrollar su potencial en estas áreas. Está orientado a niñas entre 10 y 12 años. Por primera vez, La Plata se una a las jornadas y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP (115 y 50) es sede. Inscripción en la página web: adalovelace.net.ar

centro de tercera edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizara su Fiesta Mensual del sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. El derecho a espectáculo es de $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención, lunes a viernes, de 10 a 12.

City Bell: presentan LIBRO

Hoy, a las 19, en la Casona del Club Atlético y Fomento City Bell (calle 473 y diagonal 3) se presenta el libro “En la Costa Patagónica” de Tobías Büchele. Entrada libre y gratuita.

CIRCO EN GARIBALDI

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.