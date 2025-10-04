Actividades: talleres para niñas en la UNLP, presentación en City Bell

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”
El FMI y EE UU coordinan un amplio apoyo financiero para Argentina
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Denuncian al Gobierno por la exportación de granos sin retenciones
El dólar oficial se movió poco, pero en la semana aumentó 100 pesos
Pedido y arenga a los intendentes para que “no bajen los brazos”
Alerta por el dengue: proponen un plan de prevención y control
“Café con alma”: encuentro abierto sobre el Mal de Alzheimer
Bendición de la pintura “La Sagrada Familia” en la Parroquia San Roque
Hoy, de 9.30 a 13 se desarrollará la 4º Jornada Latinoamericana de Talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas y mujeres adolescentes. A través de actividades lúdicas e interactivas, el objetivo es ofrecer una experiencia que empodere a las niñas a explorar y desarrollar su potencial en estas áreas. Está orientado a niñas entre 10 y 12 años. Por primera vez, La Plata se una a las jornadas y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP (115 y 50) es sede. Inscripción en la página web: adalovelace.net.ar
El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizara su Fiesta Mensual del sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. El derecho a espectáculo es de $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención, lunes a viernes, de 10 a 12.
Hoy, a las 19, en la Casona del Club Atlético y Fomento City Bell (calle 473 y diagonal 3) se presenta el libro “En la Costa Patagónica” de Tobías Büchele. Entrada libre y gratuita.
Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.
