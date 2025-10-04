Murió la joven que chocó con su moto en 3 y 51

El drama del tránsito en La Plata volvió a sumar una nueva víctima fatal. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Natalia Liporace, la joven de 26 años que había quedado en estado crítico tras un violento accidente ocurrido en la esquina de 3 y 51, a metros del Ministerio de Seguridad.

La motociclista, domiciliada en Villa Elvira, había sufrido un severo traumatismo de cráneo cuando su rodado impactó contra un automóvil. Pese a que llevaba casco, las lesiones resultaron devastadoras y los médicos del hospital no lograron revertir el cuadro. Tras declararse el deceso, se autorizó la ablación de órganos, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

El conductor del vehículo, identificado como un hombre de 29 años, quedó imputado por “homicidio culposo”, en el marco de una causa que tramita en la UFI N° 14. La investigación apunta a determinar las circunstancias exactas de la colisión y la eventual responsabilidad penal en el hecho.

La muerte de Liporace se suma a la de otros dos motociclistas que perdieron la vida en las últimas 48 horas: Jorge Raúl Barzabal, que había chocado contra un automóvil en 122 entre 69 y 70, y Martín Valdez, de 21 años, fallecido tras ser embestido por un camión en Etcheverry. Con estos casos, el número de víctimas fatales por siniestros viales en la Región ascendió a 58 en lo que va de 2025.

La magnitud de la estadística preocupa y genera debate en torno a las políticas de seguridad vial en la ciudad. Especialistas advierten que “los controles son esporádicos y la concientización llega tarde”, mientras las motos siguen apareciendo como protagonistas en los hechos más graves.

La tragedia de Natalia Liporace, una joven que peleó por su vida durante más de una semana, vuelve a dejar al descubierto la falta de respuestas estructurales ante un problema que no se detiene y que ya se cobró más de medio centenar de vidas en lo que va del año.