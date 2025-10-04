Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |Natalia Liporace tenía 26 años

Murió la joven que chocó con su moto en 3 y 51

Murió la joven que chocó con su moto en 3 y 51
4 de Octubre de 2025 | 02:29
Edición impresa

El drama del tránsito en La Plata volvió a sumar una nueva víctima fatal. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Natalia Liporace, la joven de 26 años que había quedado en estado crítico tras un violento accidente ocurrido en la esquina de 3 y 51, a metros del Ministerio de Seguridad.

La motociclista, domiciliada en Villa Elvira, había sufrido un severo traumatismo de cráneo cuando su rodado impactó contra un automóvil. Pese a que llevaba casco, las lesiones resultaron devastadoras y los médicos del hospital no lograron revertir el cuadro. Tras declararse el deceso, se autorizó la ablación de órganos, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

El conductor del vehículo, identificado como un hombre de 29 años, quedó imputado por “homicidio culposo”, en el marco de una causa que tramita en la UFI N° 14. La investigación apunta a determinar las circunstancias exactas de la colisión y la eventual responsabilidad penal en el hecho.

La muerte de Liporace se suma a la de otros dos motociclistas que perdieron la vida en las últimas 48 horas: Jorge Raúl Barzabal, que había chocado contra un automóvil en 122 entre 69 y 70, y Martín Valdez, de 21 años, fallecido tras ser embestido por un camión en Etcheverry. Con estos casos, el número de víctimas fatales por siniestros viales en la Región ascendió a 58 en lo que va de 2025.

La magnitud de la estadística preocupa y genera debate en torno a las políticas de seguridad vial en la ciudad. Especialistas advierten que “los controles son esporádicos y la concientización llega tarde”, mientras las motos siguen apareciendo como protagonistas en los hechos más graves.

La tragedia de Natalia Liporace, una joven que peleó por su vida durante más de una semana, vuelve a dejar al descubierto la falta de respuestas estructurales ante un problema que no se detiene y que ya se cobró más de medio centenar de vidas en lo que va del año.

LE PUEDE INTERESAR

Matías Ozorio se negó a declarar ante el fiscal y fue trasladado a la cárcel

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Agresivo, narcisista y manipulador”, su perfil psicológico

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de Policiales

“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso

Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos

Revés para Makintach y pericias clave en la causa

Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Deportes
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Alerta River: Salas recibió dos fechas de suspensión
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión
La Ciudad
La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
Arranque de primavera y noche de alerta
Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores
Información General
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla