Murió la joven que chocó con su moto en 3 y 51

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”
El FMI y EE UU coordinan un amplio apoyo financiero para Argentina
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Denuncian al Gobierno por la exportación de granos sin retenciones
El dólar oficial se movió poco, pero en la semana aumentó 100 pesos
Pedido y arenga a los intendentes para que “no bajen los brazos”
Alerta por el dengue: proponen un plan de prevención y control
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El drama del tránsito en La Plata volvió a sumar una nueva víctima fatal. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Natalia Liporace, la joven de 26 años que había quedado en estado crítico tras un violento accidente ocurrido en la esquina de 3 y 51, a metros del Ministerio de Seguridad.
La motociclista, domiciliada en Villa Elvira, había sufrido un severo traumatismo de cráneo cuando su rodado impactó contra un automóvil. Pese a que llevaba casco, las lesiones resultaron devastadoras y los médicos del hospital no lograron revertir el cuadro. Tras declararse el deceso, se autorizó la ablación de órganos, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.
El conductor del vehículo, identificado como un hombre de 29 años, quedó imputado por “homicidio culposo”, en el marco de una causa que tramita en la UFI N° 14. La investigación apunta a determinar las circunstancias exactas de la colisión y la eventual responsabilidad penal en el hecho.
La muerte de Liporace se suma a la de otros dos motociclistas que perdieron la vida en las últimas 48 horas: Jorge Raúl Barzabal, que había chocado contra un automóvil en 122 entre 69 y 70, y Martín Valdez, de 21 años, fallecido tras ser embestido por un camión en Etcheverry. Con estos casos, el número de víctimas fatales por siniestros viales en la Región ascendió a 58 en lo que va de 2025.
La magnitud de la estadística preocupa y genera debate en torno a las políticas de seguridad vial en la ciudad. Especialistas advierten que “los controles son esporádicos y la concientización llega tarde”, mientras las motos siguen apareciendo como protagonistas en los hechos más graves.
La tragedia de Natalia Liporace, una joven que peleó por su vida durante más de una semana, vuelve a dejar al descubierto la falta de respuestas estructurales ante un problema que no se detiene y que ya se cobró más de medio centenar de vidas en lo que va del año.
LE PUEDE INTERESAR
Matías Ozorio se negó a declarar ante el fiscal y fue trasladado a la cárcel
LE PUEDE INTERESAR
“Agresivo, narcisista y manipulador”, su perfil psicológico
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí