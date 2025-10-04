Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tres detenidos

Golpe a una red que robaba medidores de gas en La Plata

Golpe a una red que robaba medidores de gas en La Plata
4 de Octubre de 2025 | 02:30
Una investigación conjunta entre personal de investigación y áreas municipales permitió desbaratar una red delictiva que venía afectando a la empresa Camuzzi Gas Pampeana y a cientos de usuarios platenses. Tras una serie de allanamientos, agentes de la DDI La Plata arrestaron a tres adultos -dos hombres y una mujer- y se clausuraron cuatro comercios donde se reducían los materiales robados.

La causa se inició a partir de una denuncia del representante legal de la empresa, quien advirtió un incremento en el robo de flexibles y caños de medidores de gas, lo que no solo generaba pérdidas económicas, sino un grave riesgo por posibles fugas y explosiones.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que los autores actuaban con el mismo modus operandi y vendían las piezas sustraídas como chatarra de cobre. Con la intervención de la fiscal Mariana Rufino y el Juzgado de Garantías N°2, se libraron cuatro órdenes de registro en distintos puntos de la ciudad.

 

