Final caliente y lluvia de bronca en UNO contra el árbitro y Chiqui Tapia

El clima en el Estadio UNO terminó aún peor que el mal tiempo en la capital bonaerense, con insultos al arbitraje encabezado por Nazareno Arasa, como para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Además, algunos hinchas se amontonaron en lo más bajo de las plateas para hacerle saber al colegiado su malestar.

Una vez más en el fútbol argentino, el trabajo arbitral se llevó todas las miradas en un espectáculo deportivo, y el partido de ayer en la entrada del bosque no fue la excepción. Los socios, hinchas y presentes en el Estadio desataron su bronca en enumeradas situaciones.

Ya en los calentamientos pre competencia el calor y la adrenalina se comenzó a palpitar con la salida de Barracas Central, poniendo en juego nuevamente los cruces entre Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, y el presidente del Pincha Juan Sebastián Verón. En este sentido, uno de los puntos fuertes fue cuando salió al campo de juego uno de los hijos del máximo mandatario de la casa madre del fútbol argentino, Iván Tapia, quien durante el partido también tuvo un encontronazo con el capitán albirrojo Santiago Ascacibar, al que lo agarró del cuello.

Ya durante el partido, la efervescencia siguió aumentando, con algunas decisiones del juez, como el polémico gol del equipo conducido por Rubén Darío Insúa, y las anotaciones que el VAR anuló por parte de Estudiantes. Además del comportamiento de los futbolistas visitantes, como algunos empujones. Algunos de los cantos contra estas situaciones fueron: “A estos... les tenemos que ganar”.

A su vez, la salida del capitán del Guapo a 10 minutos del final del partido, marcó lo que más tarde desencadenaría en insultos a mansalva para la familia Tapia. En este sentido, cuando el “23” dejó el campo de juego, la lluvia se confabuló con la de insultos y una mezcla de sensaciones y sentimientos de irritación y enfado.

Cuando el encargado de impartir justicia pitó el final del encuentro un cántico al unísono ensordeció a los presentes en las inmediaciones del Jorge Luis Hirschi, con insultos y gritos como. “Chiqui Tapia botón, sos un...”

Por su parte, de forma alterada, varios de los abonados que se encontraban en las plateas ubicadas sobre la calle de 115 se asomaron contra las barandas que separan al campo de juego, para volver a manifestar la indignación. De inmediato, los oficiales que se encontraban en ese sector intervinieron para que la situación no pase a mayores.

De esta manera, el Estadio permaneció hecho una caldera por varios minutos. Y ya una vez fuera del reducto, gran parte de los hinchas que se retiraban hacia sus respectivos destinos, continuaron con su malestar, evidenciándolo con insultos y expresándolo a los medios allí presentes.

Por otro lado, los propios protagonistas, parte del plantel de Estudiantes también manifestaron su malestar con lo sucedido en el campo de juego. Siguiendo esta línea, el entrenador Eduardo Domínguez declaró en conferencia de prensa que no era normal la forma convulsionada en la que había quedado el Estadio cuando finalizó el juego, “pero no lo digo solo por Estudiantes, no puede volver a suceder esto en ningún lugar”.