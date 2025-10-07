Racing logró un empate con sabor agridulce

Racing no consigue despegar en el Clausura. Anoche, tras una floja producción, empató sin goles con Independiente Rivadavia, y no pudo descontarle puntos a los de arriba.

Racing, que apostó a un mix, no jugó como su entrenador y público esperaba. Tuvo entrega y sacrificio en cada pelota dividida, pero falló en la construcción del juego y en apostar a los pelotazos frontales.

La Lepra, por su parte, hizo el trabajo mucho más simple: recuperación alta y salida rápida vía Sebastián Villa, el jugador de la noche junto a Facundo Cambeses, que tuvo una serie de intervenciones de muy buen nivel.

En la segunda parte, el partido se hizo más abierto, donde Racing salió a buscar el partido y la Lepra aprovechó los espacios para lastimar.

La entrada de Solari le simplificó el trabajo a Racing, porque a partir de su movilidad, el equipo tuvo mayores llegadas.

Sin embargo, Independiente Rivadavia también tuvo sus chances, esta vez, en los pies de del colombiano Villa.