Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”

Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y ya se encuentra en la Argentina, donde se negó a declarar y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La perfiladora criminal Constanza Lamarque, en una entrevista con LN+, dijo que “la lealtad de Ozorio era tal que si le ordenaban torturar y matar, lo hacía”.
“Ozorio se ganó su lugar demostrando lealtad. Es lo que se llama ‘un perro del jefe’”, explicó Lamarque. “Y ‘un perro del jefe’, es el ladero ejecutor, que sigue al líder como en una jauría”, agregó la especialista. La relación entre Ozorio y “Pequeño J” data de apenas un año.
Según el análisis de Lamarque, “no sos mano derecha de un alto mando narco simplemente por trasladar drogas. Tuvo obediencia y lealtad a cambio de dinero, pertenencia y protección”.
Pese al poder que pudo haber acumulado Ozorio, la especialista insistió en que simplemente seguía órdenes de “Pequeño J”. Consultada sobre la detención de Ozorio, en palabras de Lamarque, “quizás hasta se sienta protegido estando preso, porque estos son cabos sueltos, y en una estructura narco, la norma es estar en las sombras, no en los medios de comunicación”.
“Eso sí. Ellos saben que son descartables y hasta que pueden ser ajusticiados dentro de la cárcel”, concluyó Lamarque.
