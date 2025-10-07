Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Opinión |Editorial

No se debe relativizar la violencia entre los escolares

No se debe relativizar la violencia entre los escolares
7 de Octubre de 2025 | 02:19
Edición impresa

Se ha dicho ya en anteriores oportunidades que las escuelas no existen para que sus patios se conviertan en campos de batalla en los cuales los estudiantes –en el caso que se mencionará aquí- se trató de mujeres, diriman a golpes de puño o a puntapiés cualquier tipo de discusión.

Sin embargo, esto es lo que volvió a ocurrir en la Escuela primaria Nº 15 ubicada en 4 y 63, en cuyo patio se enfrentaron a golpes dos alumnas, desarrollándose así otro caso de extrema violencia según quedó testimoniado en los videos tomados por los celulares y en las consecuencias físicas de la pelea.

El hecho, conforme denunció la madre de la víctima, se produjo el viernes pasado durante el recreo, cuando una alumna de sexto grado fue agredida físicamente por una compañera. Su hija sufrió múltiples traumatismos y debió ser atendida en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde los médicos indicaron reposo domiciliario por dos días.

La madre declaró ante este diario que “las autoridades de la institución minimizaron el episodio y no brindaron respuestas adecuadas”. El colegio, dijo, “le dio más importancia a la no difusión del video que a la agresión en sí misma”. En cuanto al registro audiovisual fue entregado por la madre como prueba ante el Consejo Escolar y en las últimas ediciones fue divulgado por este diario. Sin embargo, desde la escuela habrían calificado el hecho como un “juego de niñas”, algo que la familia de la víctima negó.

En 2023 se registraron en escuelas de la zona seis casos similares, tal como publicó EL DIA que ocurrieron en distintas escuelas. En 2024 hubo también otros seis casos de parecida índole. Menores armados, agresiones, víctimas internadas en hospitales, agresiones con cuchillos, acosos, amenazas entre alumnos, con la intervención de familiares. Fracturas de tabiques, duros golpes en la cabeza, chicos que debieron ser internados.

Ahora, en 2025 el panorama agravó ya que se contabilizan nueve episodios de esta naturaleza en distintos establecimientos. En marzo, una estudiante fue atacada por un grupo de compañeras en la Secundaria Nº 73 de Abasto; en abril y mayo se registraron agresiones a directivos y amenazas con armas de juguete en Villa Elisa y el Colegio Belgrano; en junio, una adolescente de 17 años fue hallada muerta en un caso investigado como posible suicidio vinculado al bullying; en agosto, el Albert Thomas volvió a ser escenario de dos hechos violentos consecutivos que dejaron estudiantes hospitalizados.

LE PUEDE INTERESAR

Una renuncia con escándalo que impacta en el Gobierno

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Desde hace mucho se evitan las amonestaciones o, llegado el caso, las expulsiones. Muchos consistentes pedagogos aluden a la “inexistencia de límites” para algunos alumnos, como previsible derivación de concepciones demagógicas que desnaturalizan la misión formativa de las escuelas. Está claro que las autoridades educativas debieran buscar mejores rumbos en este tema de la violencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Últimas noticias de Opinión

Las razones del desafío a los aliados de ayer

Una renuncia con escándalo que impacta en el Gobierno

La tormenta perfecta: el Gobierno en su encrucijada

Otra vez miles de vecinos sin poder dormir por las motos
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla