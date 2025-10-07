El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro

Un testimonio habría complicado a Víctor Sotacuro, quien intentó despegarse de la acusación diciendo que solo operó de remisero.

En una declaración, a la que se le dio mucha entidad, se dijo haber escuchado a la pareja de Sotacuro cuando decía: “’El Chato’ se mandó una cagada. Le hizo de remís al Tarta y se llevaron a las tres pibas que mataron”.

Siempre según el relato del testigo, la mujer justificó: “Capaz no sabía que las iban a matar”.

Además, en su relato repite distintos momentos en los que escuchó a la mujer hablando con Sotacuro mientras estaba prófugo de la Justicia en Bolivia: “Tengo hambre y miedo”, le habría dicho mientras su esposa intentaba convencerlo de que se entregara en Argentina.

LOS PRÓFUGOS

“El loco David” o “El Tarta”. 45 años. Nacido en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror.

“Papá”. 39 años. Nacido en Trujillo, Perú. Llegó al país el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos a la Argentina. Al igual que con “El Tarta”, se cree que, por una cuestión etaria, podría ser el líder de la organización.

“Alex”. La única información que tienen las autoridades es que sería el verdadero propietario del VW Fox blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Los tres, se cree, ya abandonaron el país.