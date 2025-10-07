Alberto Fernández seguirá bajo proceso por violencia de género

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
La Cámara Federal de Casación apartó ayer al juez federal Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez en la que está procesado el expresidente Alberto Fernández y ordenó designar otro magistrado en el caso. La decisión fue de los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
De manera paralela, los mismos jueces de Casación rechazaron por inadmisible recursos del ex presidente contra su procesamiento en el caso, que está en camino a ser enviado a juicio oral.
“El imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto; extremos que ahora otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”, expresaron los magistrados la resolución.
Sin embargo se aclaró que tienen validez las decisiones tomadas en el caso, entre ellas el procesamiento del expresidente.
Fernández se refirió el mes último a la causa y, en una entrevista que brindó para el canal de Youtube de la filósofa Roxana Kreimer, manifestó que Yañez fue “inducida” a hacer la denuncia en su contra y deslizó que “alguien se aprovechó de los problemas” de salud que tiene la exprimera dama.
Fernández sostuvo que su ex- pareja le habría dicho que le iban a pagar “millones de dólares” por un documental y eso la impulsó a ir a la Justicia para hacer la presentación en su contra.
Los camaristas confirmaron el procesamiento de Fernández por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves agravadas durante ocho años contra Yañez, en un periodo que comprende antes del mandato presidencial y durante los años de ejercicio del poder.
Yañez, hoy de 44 años, denunció a Fernández en agosto de 2024, ocho meses después de terminada su gestión. Entre las pruebas hay conversaciones de WhatsApp que Yañez había mantenido con la secretaria privada del entonces presidente.
