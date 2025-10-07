Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: cine, fiesta, circo y literatura

Actividades: cine, fiesta, circo y literatura
7 de Octubre de 2025 | 02:14
Cine en la biblioteca central

El miércoles a las 15, en la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires (ubicado en 48 entre 5 y 6), se proyectará la película “Fiesta Pueblo” del director Ignacio Laxalde. La misma se enmarca en el tercer Festival Internacional de Cine bonaerense. La entrada es libre y gratuita.

centro de tercera edad: fiesta

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, realizara su Fiesta Mensual del sábado 18 de octubre, a partir de las 20, en su sede de 13 ex 70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso. Según se informó, habrá buffet, sorteos y animación a cargo de Ricardo Roldán. El derecho al espectáculo es de $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en la institución de lunes a viernes, de 10 a 12.

CIRCO EN GARIBALDI

Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.

HIstoria del cine

Los viernes se realiza el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

Literatura en Circunvalación

En el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realiza un taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro para adultos. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.

 

