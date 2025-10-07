Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

el “dezzeo” (55 entre 4 y 5), una de los edificios paralizados / d. alday

Hace pocos días este diario publicó la paralización de obras en los 12 edificios a cargo de la empresa ABES Constructora y desde entonces, son cada vez más los reclamos de vecinos que compraron un departamento y recibieron, a cambio, el silencio.

Una compradora de un departamento con cochera en el edificio Dezzeo (calle 55 entre 4 y 5), que prefirió resguardar su identidad, relató a EL DIA: “Compré un departamento con cochera y que apenas está al 40 por ciento realizado. Hablamos un par de veces sobre los tiempos de entrega, pero después de la nota que publicaron, mandé un mail exigiendo una respuesta formal”.

Los retrasos, según la mujer, “se debían a un problema de Edelap, me dijeron desde ABES. La fecha de entrega era el 26 de julio, lo publicaron hasta en su cuenta de Instagram”. Y agregó, con preocupación: “Terminaron poniendo candados en las obras. Están todas paradas”.

Luego de insistir vía correo electrónico, recibió la promesa de una reunión con representantes de la firma. “Nos dijeron que íbamos a tener una reunión, pero seguimos esperando hace una semana. La situación es alarmante”, relató y sumó: “Todos los ahorros están ahí. Hay familias detrás y hasta problemas de salud que podrían venir a futuro ante tanta espera. Estamos sumamente preocupados, y hay miedo de que los responsables se vayan del país”.

En sintonía, otra compradora se acercó a la redacción de este diario, narró su descontento y exhibió un “modus operandi” similar: “Yo también compré en el edificio Dezzeo. Lo adquirí en pozo y tenía fecha de entrega para fines de septiembre. La realidad es que yo alquilo y planifiqué mi contrato hasta esta fecha”.

¿Qué dijo la empresa? “Nada. Al principio, hace unas semanas, me dijeron que era un desperfecto en el tablero eléctrico. Después se borraron”.

Luego, sintetizó: “Necesito una respuesta inmediata porque no sé dónde voy a vivir. No soy yo, tengo entendido que más de un 80 por ciento del edificio está vendido”.

La mujer, ante la angustia y la necesidad de certidumbre, intentó contactarse con otros propietarios pero desde la empresa no exhibieron el listado: “Siento que estoy sola en esto”, cerró.

Muchos implicados

Las 12 obras paralizadas incluyen proyectos en diferentes barrios de la ciudad, varios de ellos con mitad del avance prometido pero sin actividad desde hace meses. Ellos son Vita (11 entre 59 y 60), Dezzeo (55 entre 4 y 5), Lucero (59 entre 10 y 11), Elipsis (54 entre 4 y 5), Thymos (16 entre 54 y 55), Cromo (2 entre 56 y 57), Cross (58 entre 11 y 12), Lumiere (55 entre 1 y 2), Marath (60 entre 3 y 4), Hotel Argoth, la puesta en valor del Teatro Princesa, Wayra (14 entre 66 y 67) y Distrito Benoit (514 y 25).

La constructora, que en los últimos años protagonizó un fuerte crecimiento en La Plata con la promesa de desarrollos modernos, enfrenta un escenario crítico.

Hoy, ante todo pronóstico, las obras están con candados, los plazos de entrega no se cumplieron y las explicaciones, insuficientes.