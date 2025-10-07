Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |12 edificios paralizados

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

Otro cliente denunció a la empresa: “Todos los ahorros están ahí. No hay respuesta pero si miedo de que se vayan del país”, advirtió

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

el “dezzeo” (55 entre 4 y 5), una de los edificios paralizados / d. alday

7 de Octubre de 2025 | 02:19
Edición impresa

Hace pocos días este diario publicó la paralización de obras en los 12 edificios a cargo de la empresa ABES Constructora y desde entonces, son cada vez más los reclamos de vecinos que compraron un departamento y recibieron, a cambio, el silencio.

Una compradora de un departamento con cochera en el edificio Dezzeo (calle 55 entre 4 y 5), que prefirió resguardar su identidad, relató a EL DIA: “Compré un departamento con cochera y que apenas está al 40 por ciento realizado. Hablamos un par de veces sobre los tiempos de entrega, pero después de la nota que publicaron, mandé un mail exigiendo una respuesta formal”.

Los retrasos, según la mujer, “se debían a un problema de Edelap, me dijeron desde ABES. La fecha de entrega era el 26 de julio, lo publicaron hasta en su cuenta de Instagram”. Y agregó, con preocupación: “Terminaron poniendo candados en las obras. Están todas paradas”.

Luego de insistir vía correo electrónico, recibió la promesa de una reunión con representantes de la firma. “Nos dijeron que íbamos a tener una reunión, pero seguimos esperando hace una semana. La situación es alarmante”, relató y sumó: “Todos los ahorros están ahí. Hay familias detrás y hasta problemas de salud que podrían venir a futuro ante tanta espera. Estamos sumamente preocupados, y hay miedo de que los responsables se vayan del país”.

En sintonía, otra compradora se acercó a la redacción de este diario, narró su descontento y exhibió un “modus operandi” similar: “Yo también compré en el edificio Dezzeo. Lo adquirí en pozo y tenía fecha de entrega para fines de septiembre. La realidad es que yo alquilo y planifiqué mi contrato hasta esta fecha”.

¿Qué dijo la empresa? “Nada. Al principio, hace unas semanas, me dijeron que era un desperfecto en el tablero eléctrico. Después se borraron”.

LE PUEDE INTERESAR

Tratan de amortiguar la suba del pan en la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas

Luego, sintetizó: “Necesito una respuesta inmediata porque no sé dónde voy a vivir. No soy yo, tengo entendido que más de un 80 por ciento del edificio está vendido”.

La mujer, ante la angustia y la necesidad de certidumbre, intentó contactarse con otros propietarios pero desde la empresa no exhibieron el listado: “Siento que estoy sola en esto”, cerró.

Muchos implicados

Las 12 obras paralizadas incluyen proyectos en diferentes barrios de la ciudad, varios de ellos con mitad del avance prometido pero sin actividad desde hace meses. Ellos son Vita (11 entre 59 y 60), Dezzeo (55 entre 4 y 5), Lucero (59 entre 10 y 11), Elipsis (54 entre 4 y 5), Thymos (16 entre 54 y 55), Cromo (2 entre 56 y 57), Cross (58 entre 11 y 12), Lumiere (55 entre 1 y 2), Marath (60 entre 3 y 4), Hotel Argoth, la puesta en valor del Teatro Princesa, Wayra (14 entre 66 y 67) y Distrito Benoit (514 y 25).

La constructora, que en los últimos años protagonizó un fuerte crecimiento en La Plata con la promesa de desarrollos modernos, enfrenta un escenario crítico.

Hoy, ante todo pronóstico, las obras están con candados, los plazos de entrega no se cumplieron y las explicaciones, insuficientes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Últimas noticias de La Ciudad

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”

Tratan de amortiguar la suba del pan en la Ciudad

Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas

Logro mundial para programadores platenses
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla