Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), prorrogó la fecha de vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que vencía el próximo 9 de octubre. Los contribuyentes tendrán hasta el martes 25 de noviembre para cumplir con sus obligaciones tributarias, en los mismos términos y condiciones del plazo original, y así obtener la bonificación de hasta el 10%.
De acuerdo a una disposición que se publicó ayer en el Boletín Oficial, “por razones de índole operativa” se reprogramó el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto y habilitar “los medios adecuados para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de pago” de los contribuyentes.
En ese sentido, desde ARBA recordaron que quienes no tengan deudas y estén adheridos al débito automático tendrán una bonificación de hasta el 10% al momento de abonar la última cuota del año.
También, se podrá abonar desde la web de ARBA con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.
Además, estará disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR que se recibirá en las próximas semanas por correo electrónico, el cual se encontrará vigente hasta el nuevo vencimiento de la cuota. Además, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.
