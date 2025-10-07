Inflación: elevan proyecciones hasta 2,1%

Analistas elevaron sus expectativas sobre el índice de precios al consumidor y proyectaron que la inflación se ubicó en 2,1% en septiembre, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).

En el noveno relevamiento del año, las consultoras y entidades financieras que participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para septiembre (+0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo).

Asimismo, para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2,0% mensual, al tiempo que volvería a ubicarse por debajo del 2,0% mensual a partir de enero de 2026.

Para todo 2025, esperan una inflación de 29,8%, con un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

PBI Y dólar

Por otra parte, en el relevamiento de septiembre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 p.p. de mayor caída respecto al REM previo). Proyectan que crezca 0,5% en el cuarto trimestre del año (-0,1 p.p. respecto al REM previo) y que se acelere a 0,8% en el primer trimestre 2026.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536/USD.