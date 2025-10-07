Logro mundial para programadores platenses

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata recibieron una mención de honor en la competencia universitaria de programación más prestigiosa del mundo: la International Collegiate Programming Contest (ICPC), que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán. Ayer, el equipo fue recibido en el rectorado por las autoridades de la casa de altos estudios.
La delegación estuvo integrada por Joaquín Inama, de 5° año de la Licenciatura en Matemática; Joaquín Gavernet de 4° año de Ingeniería en Computación y Ulises Pereira de 5° año de Ingeniería en Computación. El equipo estuvo acompañado por su coach, Matías Fluxa, ingeniero eléctrico egresado de la UNLP, y su co-coach, Rodrigo Miguel y contó con el acompañamiento durante todo el proceso de la docente de la Facultad de Informática de la materia Algoritmos y Estructuras de Datos y Taller de Tecnologías de Producción de Software – Opción: Técnicas y Estrategias para la Resolución de problemas, Alejandra Schiavoni.
La UNLP volvió a estar presente en el mundial de programación luego de 15 años.
El equipo logró resolver 5 de los 12 problemas presentados, quedando en el 8vo. puesto a nivel Latinoamérica.
La ICPC reúne a los mejores programadores universitarios del planeta, que deben resolver complejos problemas algorítmicos y matemáticos en tiempo limitado. Los representantes de la UNLP compitieron con participantes de las universidades más reconocidas de Estados Unidos, Europa, Rusia y China.
El equipo de la UNLP participa de la competencia desde 2022. Durante años quedaron en la instancia regional sudamericana, y este año superaron la final latinoamericana disputada en Brasil, donde alcanzaron el puesto 14 del continente, resultado que les otorgó el pasaje al Mundial de Azerbaiyán.
Como parte de su preparación, estuvieron en la Universidad de Campinas (Brasil), para realizar un curso intensivo de dos semanas junto a otros equipos clasificados.
El rector de la UNLP, Martín López Armengol junto a funcionarios del rectorado y de la facultad de Informática recibieron al equipo que tuvo el aporte de empresas tecnológicas y el apoyo económico de la casa de altos estudios.
