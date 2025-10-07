Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025

7 de Octubre de 2025 | 02:29
La cuenta regresiva para conocer al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 ya comenzó. El anuncio oficial se hará el próximo jueves en Estocolmo, y la entrega tendrá lugar el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la muerte de Alfred Nobel. Aunque el proceso de selección se mantiene bajo estricta reserva, cada año crece la expectativa y también las apuestas.

Según la casa de apuestas Betsson, el gran favorito de esta edición es el australiano Gerald Murnane, de 86 años, autor de The Plains, Inland y Border Districts. Lo acompañan en los primeros lugares el húngaro László Krasznahorkai y la mexicana Cristina Rivera Garza, quienes completan el podio de los máximos candidatos.

Sin embargo, este año la lista de pronósticos también trajo una sorpresa para los lectores argentinos: César Aira y Samanta Schweblin aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de recibir el galardón.

Aira, escritor y traductor nacido en Coronel Pringles, ocupa el puesto 17 del listado y su eventual triunfo pagaría 20.00 en las apuestas. Schweblin, en tanto, figura un poco más abajo, con una cuota de 22.00, luego de recibir elogios internacionales por su reciente libro El buen mal.

Si alguno de los dos resultara elegido, sería la primera vez que un argentino gana el Nobel de Literatura. A lo largo del siglo XX, Jorge Luis Borges estuvo nominado en varias oportunidades, pero nunca fue reconocido. En América Latina, solo seis autores obtuvieron el premio: Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa.

“El interés por las apuestas refleja el creciente protagonismo de escritores fuera del eje tradicional europeo”, señaló Robin Olenius, vocero de Betsson Group. En los últimos años, los ganadores estuvieron entre los primeros lugares del ranking: Jon Fosse, Annie Ernaux y Louise Glück figuraban entre los favoritos cuando fueron anunciados.

El año pasado, la consagración de la surcoreana Han Kang, autora de La vegetariana, sorprendió a todos, ya que no aparecía entre los nombres con mayores probabilidades. Fue la primera surcoreana en recibir el Nobel y la decimoctava mujer en obtenerlo desde 1901.

Como cada año, la Academia Sueca recibió hasta el 1 de febrero las nominaciones enviadas por escritores, académicos y asociaciones culturales. Desde entonces, el comité de literatura redujo la lista inicial de cientos de nombres a una selección de apenas veinte autores, y finalmente, a una terna final sobre la que se centrará la decisión definitiva.

La expectativa crece también en la Argentina. Si la suerte acompaña, Aira o Schweblin podrían inscribir por fin un nombre nacional en la historia del Premio.

 

