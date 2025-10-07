Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Enfoque internacional

Una renuncia con escándalo que impacta en el Gobierno

Una renuncia con escándalo que impacta en el Gobierno

Leila Macor

7 de Octubre de 2025 | 02:18
Edición impresa

Un diputado del partido de Javier Milei renunció el domingo a su candidatura para las legislativas del 26 de octubre tras reconocer pagos de un empresario investigado por narcotráfico, un caso que el presidente argentino atribuyó a “una operación siniestra” de la oposición kirchnerista.

El escándalo que envuelve al diputado José Luis Espert se inscribe en un momento de fuerte presión para el gobierno, que la última semana vio al Congreso revertir dos vetos de Milei, en medio de acusaciones de corrupción, volatilidad financiera y un importante revés electoral provincial a principios de septiembre.

Todo se trata de “una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”, escribió el ahora excandidato en la red social X al anunciar que el presidente aceptó su renuncia.“No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”, añadió Espert, quien mantiene su banca en el Congreso. “Le hicieron una operación siniestra”, agregó Milei.

El oficialismo, La Libertad Avanza, es minoría en ambas cámaras. El gobierno espera ganar algunas bancas en las legislativas de medio término, aunque no tiene perspectivas de alcanzar mayoría propia.

Pero la campaña se enturbió cuando se hizo público que Espert había recibido en 2020 unos 200.000 dólares del empresario argentino Federico “Fred” Machado. Machado está bajo arresto domiciliario en el sur de Argentina tras ser detenido en 2021 por una orden de Interpol a pedido de Estados Unidos, que aún aguarda su extradición. Espert, un economista de 63 años, admitió haber recibido esa suma como pago por una consultoría para una empresa propiedad de Machado, de 57.

Además reconoció que, en el marco de su campaña presidencial de 2019, realizó alrededor de 35 viajes en aviones de Machado, pero aseguró que desconocía las presuntas vinculaciones del empresario con el narcotráfico.

La tormenta perfecta: el Gobierno en su encrucijada

La fiscalía del Distrito Este de Texas acusa a Machado de haber facilitado el uso de aeronaves para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos desde distintos países de la región.

Inicialmente, Espert había negado cualquier vínculo con él. Según medios locales, ese giro en su versión generó malestar dentro de La Libertad Avanza.

Bajo presión por este escándalo, el diputado dio una entrevista con Radio Mitre el sábado en la que se quebró en llanto.

“Me siento muy mal”, dijo. “¿Cómo voy a aceptar que me dé una mano, que me acompañe y que me dé un abrazo un narco? (...) No, ni idea tenía, ni idea”.

La renuncia del diputado a la candidatura es otro escollo para el ya asediado presidente de cara a las elecciones.

La derrota de su partido en septiembre sembró la duda en los mercados sobre la gobernabilidad en la segunda mitad del mandato de Milei, lo que catapultó una corrida cambiaria sofocada temporalmente por promesas de ayuda de Estados Unidos.

En este sentido Peter Lamelas, recientemente confirmado embajador de Estados Unidos en Argentina, reforzó el mensaje al escribir en X el domingo que “las empresas estadounidenses y el mundo Occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes” en el país sudamericano.

Milei fue acusado de promover en febrero una criptomoneda que luego se desplomó y su hermana, Karina Milei, fue mencionada en un escándalo por el supuesto cobro de sobornos en compras para discapacitados.

Según la privada Universidad Torcuato Di Tella, el índice de la confianza en el gobierno cayó 8% en septiembre. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, realizada del 15 al 17 de ese mes, muestra que el 61,1% desaprueba la gestión de Milei y 60,9% considera que el país va en la dirección equivocada.

