Política y Economía |En el marco de la presentación de su nuevo libro

Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Tras la renuncia de Espert, el Presidente dio un show en el que interpretó clásicos del cancionero popular. Criticó a Cristina y Kicillof: “Ganaron un round, pero no la guerra”

7 de Octubre de 2025 | 02:20
Edición impresa

En el momento más crítico desde que asumió en la Casa Rosada, el presidente, Javier Milei, protagonizó anoche su anunciado e inédito show en un microestadio porteño, donde -con banda presidencial incluida- interpretó una playlist de canciones clásicas que arrancó con la inoxidable “Demoliendo hoteles”, de Charly García (a la que le cambió una parte de la letra para entonar “Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles de La Libertad Avanza”). También hizo a capella “Panic Show”, de La Renga y siguió con El rock del Gato (Los Ratones Paranoicos); “Blues del equipaje” (La Mississippi); “No me arrepiento de este amor” (Gilda). El set incluyó además “Libre”, un himno de Nino Bravo cuya letra, combinada con imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman, se reprodujo en la pantalla gigante colocada detrás de Milei, mientras la multitud libertaria coreaba en un improvisado karaoke.

El espectáculo de música y baile que dio un exultante Milei llegó horas después de la doble renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia y a la presidencia de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, en medio de las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido a la espera de su extradición a Estados Unidos en una causa por narcontráfico, lavado de dinero y fraude.

Milei pareció aludir indirectamente a ese escándalo cuando, en un alto del show que encabezó como previa a la presentación de su libro “La construcción del milagro”, se tomó unos minutos para insistir con lo que considera es una operación kirchnerista. Así, mientras la militancia coreaba “Tienen miedo / los kukas tienen miedo”, el Presidente sumó desde el escenario: “Sino no harían tantas operaciones. El que sabe que va a ganar no hace trampa”.

También le apuntó a la oposición kirchnerista cuando trató a los “kukas” de “tira piedras”, al incluirlos en una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y mientras en la pantalla se reproducía una corta reversión de la saga Star Wars, realizada con Inteligencia Artificial y en la que la figura de Milei aparecía como víctima de un ataque de la mayoría los medios de comunicación; la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Antes se había referido a la contundente derrota libertaria en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, al desafiar: “Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, en un intento por reflotar la accidentada campaña del oficialismo rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Y volvió a apuntarle a la expresidenta cuando se sumó al cántico de las tribunas para arengar “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria de la exmandataria.

Respaldo a Karina

En contraste, apenas subió al escenario Milei se abrazó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, en una señal de respaldo tras las denuncias por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Incluso, le agradeció al “Triángulo de Hierro” que conforman junto con el asesor Santiago Caputo.

También hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”, y pidió por los rehenes de Hamas, entre los cuales hay “cuatro argentinos”.

La primera parte del espectáculo cerró, como se dijo, con la interpretación presidencial de “Libre”, para luego reaparecer envuelto en una bandera argentina mientras entonaba el Himno Nacional. Tras ello, se concentró en la presentación de su libro moderada por el vocero Manuel Adorni. Ahí si más tranquilo halando sobre economía.

Entre los músicos que integraron la banda de Milei estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Joaquín Benegas Lynch, en coros y batería.

En el público se destacó la reaparición de la expareja del Presidente, Yuyito” González; el exGran Hermano “Alfa” y el diputado Martín Menem, entre legisladores, funcionarios y militantes como Daniel “Gordo Dan” Parisini. Finalmente en el Movistar Arena pidió a sus seguidores que “no aflojen”.

 

Multimedia

Cubierto por la bandera argentina, el presidente Milei cantó el Himno Nacional. Fue tras el musical que dio ante un microestadio repleto/NA

