Información General |MAR DEL PLATA

Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico

Los operadores locales se debaten entre la incertidumbre y la competencia con los destinos del exterior

Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
7 de Octubre de 2025 | 02:31
La costa atlántica ya se prepara para recibir a los turistas en la temporada de verano 2025/26, con un escenario casi calcado al del último verano: precios en aumento y preocupación por la competencia con destinos internacionales.

En este contexto, desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata anunciaron un incremento del 25% respecto del año pasado, con precios que arrancan en $300.000 por semana. “Teniendo en cuenta la inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) de un 50%, proponemos que los importes locativos sugeridos para esta próxima temporada tengan un incremento del 25% en relación al año anterior”, explicaron desde la entidad, y agregaron: “Tenemos que manejarnos con prudencia en los precios debido a la competencia de los países vecinos y la situación económica”.

De esta manera, los valores sugeridos para los alquileres en Mar del Plata son los siguientes: un monoambiente por una semana costaría aproximadamente $300.000, un departamento de dos ambientes $470.000, un tres ambientes $650.000 y una casa de más de tres ambientes alrededor de $940.000.

A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades balnearias como Cariló y Pinamar que suelen exigir el 100% del alquiler para reservar el lugar, en Mar del Plata optaron por pedir solo una seña. La sugerencia de la entidad es que los dueños pidan un adelanto del 30% a los inquilinos para congelarles el precio y que el resto se complete a la hora de ingresar al inmueble. De este modo ganan todos, los dueños pueden asegurarse la reserva y los turistas pueden estimar cuanto van a gastar.

Pero a pesar de esto, por ahora las reservas no se mueven al ritmo que los operadores turísticos hubiesen querido. Por el momento todo viene a paso lento con un 20% de reservas menos que el año pasado en este mismo periodo.

SE DISPARARON LAS CARPAS EN PUNTA MOGOTES

Los precios de los inmuebles no son los únicos que se dispararon. Las carpas de los balnearios también subieron considerablemente en comparación al último verano.

El balneario de Punta Mogotes publicó el valor de sus carpas para toda la temporada a el doble de lo que costaron la última temporada. Alquilar una carpa por día cuesta $80.000, a lo que se suma un estacionamiento diario de $15.000.

Para quienes buscan asegurar todo el verano, la temporada completa asciende a $3.600.000, mientras que enero se ubica en torno a los $2.000.000. Dentro de ese mes, la primera quincena cuesta $1.100.000 y la segunda $1.200.000.

Para febrero los diez días rondan los $800.000, y una semana llega a $560.000. En tanto que el mes completo se ofrece a $1.700.000, con una quincena en $900.000 y la semana en $500.000.

Si se los compara con el verano 2024/25, el salto es evidente: la temporada completa costaba $1.400.000, enero $900.000 y la quincena $500.000.

El incremento y la dolarización de precios derivaron en cambios de hábitos. El año pasado aparecieron las estadías cortas y los alquileres por semana en inmobiliarias que tradicionalmente ofrecían contratos de temporada. Desde el sector inmobiliario señalaron que tuvieron muchas consultas por alquileres diarios o por fin de semana, una modalidad que parece llegó para quedarse.

RESERVAS DE ÚLTIMO MINUTO Y TURISMO INTERNACIONAL

Frente a la incertidumbre económica y política, muchos propietarios prefieren esperar antes de fijar valores definitivos, lo que mantiene limitada la oferta formal de alquileres. Los operadores creen que esta estrategia se traducirá en un aumento de las reservas de último minuto, con turistas buscando precios más competitivos para no resignar el descanso.

Sin embargo, la mayor preocupación del sector sigue siendo el “éxodo turístico” hacia destinos internacionales. Con un tipo de cambio favorable, el Caribe, Brasil y otros puntos de la región aparecen cada vez más competitivos frente a la costa argentina.

La posibilidad de asegurar mejores tarifas y cupos hace que muchos argentinos opten por adelantar la planificación de sus vacaciones en el exterior.

Por el momento, República Dominicana con Punta Cana y Bayahibe sigue liderando el ranking de consultas. mientras que Miches —una franja virgen— suma interés.

También México aparece en la lista con opciones populares como Riviera Maya, Cancún, Costa Mujeres y Playa del Carmen, una oferta que, además de playa, incluye excursiones culturales, gastronomía y una atractiva movida nocturna.

Pero como cada verano, Brasil también se impone como el país favorito de los argentino. Dentro de esa lista aparecen opciones contrastantes, como la enérgica Río de Janeiro y Buzios, mientras que Salvador, con su riqueza cultural se puede combinar con la calma de Praia do Forte o Imbassaí, destinos ubicados en el litoral norte de Bahía.

