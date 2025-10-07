Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |SE LE VIENE BELGRANO

Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación

Estudiantes digerió el enojo del domingo, y pone el foco en lo que se le viene en el Clausura, con los distintos objetivos que se propuso

Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación

Estudiantes vuelve a los entrenamientos hoy en City Bell / @edelp

7 de Octubre de 2025 | 01:32
Edición impresa

Estudiantes dio vuelta la página y dejó atrás lo sucedido en el partido ante Barracas Central en el Estadio UNO, el domingo por la tarde. Ahora el plantel se enfoca en lo que viene, pensando en los objetivos de clasificación a los playoff del Clausura y a las copas internacionales 2026, pero sin pasar de alto que en poco más de una semana disputará el clásico ante Gimnasia en condición de local.

El Pincha ya digerió lo ocurrido y no buscó responsables, pero la pérdida de esos tres puntos le dolió, ya que a final de campeonato eso puede jugarle una mala pasada, tanto en la tabla anual o el la lucha por alcanzar la siguiente instancia del certamen local.

En este sentido, el cuadro estudiantil se encuentra a 5 unidades de la zona de clasificación a las copas continentales, y justamente el último en ocupar ese lugar momentáneamente en Barracas Central. Con relación, a su ubicación en el Clausura, llegó a la misma línea que Boca, Unión y el Guapo, quienes son los animadores del campeonato con 17 unidades.

Es por eso, que Estudiantes tiene por delante partidos más que importantes para alcanzar los objetivos propuestos como grupo. En este sentido, uno de esos primeros encuentros es el del sábado en Córdoba ante Belgrano.

Luego, y sin confirmación de fecha y horario, se medirá en condición de local nada menos que ante su clásico de toda la vida: Gimnasia, en un cruce diferente. Los posteriores rival también son de riesgo, aunque tendrá un factor a favor, la localía. Uno de estos casos es Boca.

Después del cruce con el Xeneize, se irá a Victoria para visitar a Tigre, en un Estadio que no le sienta bien al Pincha.

Mientras que en el cierre del campeonato recibirá a un viejo verdugo, Argentinos Juniors, que en la retina todavía tiene aquel 4-0 en La Paternal, en la última fecha del Apertura. De esta forma, Estudiantes deberá recomponerse rápido para no poner en juego sus clasificaciones en ambas tablas.

BELGRANO EN EL HORIZONTE

Luego de gozar del lunes libre, el plantel comandado técnicamente por Eduardo Domínguez retornará a las prácticas esta mañana en el Country Club de City Bell, con la mira puesta en el partido del sábado por la noche ante el Pirata en La Docta.

 

El plantel regresa a las prácticas esta mañana en el Country Club de City Bell

 

Por su parte, el entrenamiento matutino será clave para ver en que condiciones se encuentran los futbolistas, ya que Eric Meza terminó con una molestia el domingo en el choque con Barracas Central.

Cabe mencionar que durante su ingreso en el complemento, el marcador de punta sintió una molestia, pero continúo. Por eso, hoy evaluarán si deberá someterse a estudios médicos.

