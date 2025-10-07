La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K
Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”
Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto
Randazzo insistió en que el 26 “hay que romper la polarización”
Alberto Fernández seguirá bajo proceso por violencia de género
Aerolíneas Argentinas califica de “político” el paro de pilotos
Ciclo de Conversatorios “Universidad, Ciencia y Educación” en la Ciudad
Gremios docentes llevarán a cabo mañana una protesta “ante el ajuste”
Encuentro y diálogo en el Congreso de la Sociedad Civil provincial en La Plata
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El entrenador de Boca, de 69 años, permanece en su domicilio particular atravesando un momento crítico y complejo
La salud del entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del club y también al mundo futbolístico, por el reposo domiciliario en el que permanece tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.
Si bien Russo fue dado de alta del sanatario Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina, en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que generó mensajes de apoyo y preocupación. El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell’s en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante, Claudio Úbeda.
Boca aguarda por la evolución de su estado, ya que, la prioridad absoluta del club es la recuperación del técnico, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.
El hermetismo dejó de ser leído como privacidad y tiene más cercanía con el respeto por lo humano, aunque -en el camino- tanto silencio hable por sí solo. Miguelo atraviesa horas críticas en lo que respecta a su salud. En esa pelea por su vida que quedó en primera plana desde que decidió asumir el cargo de DT de Boca.
El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025
Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv
Una lucha que viene de largo, sí, pero que en este momento complejo está recrudecida por la complejidad de un cuadro que no da lugar al optimismo, una realidad que se empezó a presentir en el ambiente del domingo de Bombonera. Una tarde que se coronó con una goleada dedicada especialmente por los protagonistas para Miguel, pero que ya desde la apertura del estadio que acercaba rumores acerca de un panorama complicado.
LE PUEDE INTERESAR
River tendrá nueve bajas ante Sarmiento
LE PUEDE INTERESAR
Moretti fue restituido y Ortigoza será el vicepresidente
Anoche, la entidad, a través de las redes sociales, emitió un comunicado que dice “El Club Atlético Boca informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.
“Mucha fuerza, Miguel...” escribió ayer en sus redes sociales el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.
Más allá de su vínculo inquebrantable con el club, el técnico de Boca fue íntimo amigo de Juan Ramón, lo que genera en la familia Verón una preocupación muy grande.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí