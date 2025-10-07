Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |“MUCHA FUERZA, MIGUEL...”, ESCRIBIÓ JUAN SEBASTIÁN VERÓN EN LAS REDES SOCIALES

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

El entrenador de Boca, de 69 años, permanece en su domicilio particular atravesando un momento crítico y complejo

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Miguel Angel Russo atraviesa por un delicado estado de salud

7 de Octubre de 2025 | 01:28
Edición impresa

La salud del entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del club y también al mundo futbolístico, por el reposo domiciliario en el que permanece tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.

Si bien Russo fue dado de alta del sanatario Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina, en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que generó mensajes de apoyo y preocupación. El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell’s en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante, Claudio Úbeda.

Boca aguarda por la evolución de su estado, ya que, la prioridad absoluta del club es la recuperación del técnico, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.

El hermetismo dejó de ser leído como privacidad y tiene más cercanía con el respeto por lo humano, aunque -en el camino- tanto silencio hable por sí solo. Miguelo atraviesa horas críticas en lo que respecta a su salud. En esa pelea por su vida que quedó en primera plana desde que decidió asumir el cargo de DT de Boca.

Una lucha que viene de largo, sí, pero que en este momento complejo está recrudecida por la complejidad de un cuadro que no da lugar al optimismo, una realidad que se empezó a presentir en el ambiente del domingo de Bombonera. Una tarde que se coronó con una goleada dedicada especialmente por los protagonistas para Miguel, pero que ya desde la apertura del estadio que acercaba rumores acerca de un panorama complicado.

Anoche, la entidad, a través de las redes sociales, emitió un comunicado que dice “El Club Atlético Boca informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

“Mucha fuerza, Miguel...” escribió ayer en sus redes sociales el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Más allá de su vínculo inquebrantable con el club, el técnico de Boca fue íntimo amigo de Juan Ramón, lo que genera en la familia Verón una preocupación muy grande.

