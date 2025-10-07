Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
El tucumano hizo dupla en el centro del campo con Juan Yangali y el equipo tuvo otra presencia. “Tomamos aire con la tabla de abajo y pudimos volver a la zona de playoffs” dijo el tucumano
El sábado, Gimnasia llegó al Eva Perón cargado de presiones. La victoria ante Sarmiento limpió el ambiente porque el equipo dio un paso vital hacia la permanencia en primera división, aunque lejos estuvo de jugar bien, con lo subjetivo que puede ser el concepto.
En esa línea, Orfila tuvo dudas en la previa y tomó decisiones. Una de ellas fue armar una mitad de cancha más combativa, con mayor presencia, a partir de los ingresos de Juan Jesús Yangali y Augusto Max. Ambos cumplieron con creces y acompañaron a Nelson Insfrán en el podio de la victoria.
Justamente el tucumano Augusto Max valoró el triunfo. “El contexto fue complicado. Sabemos que Gimnasia exige”, dijo el mediocampista de 33 años, que calificó al partido como “durísimo”.
“Lo sufrimos hasta el final. Estaba muy difícil, muy pesado, ellos se venían pero dejamos todo. Terminamos todos cansados, jugando al límite y nos llevamos un triunfo importantísimo”, amplió Max.
Además, el volante le agregó a su entrega el plus de una situación familiar que lo tuvo ocupado y preocupado, por lo que su compromiso fue muy valorado por todos. “Más allá del contexto futbolístico, para mí en lo personal fue complicado por un tema de salud de mi hija, que tuvo un pequeño inconveniente en una imagen del corazón. Pero decidí viajar y dar la vida, jugar por el equipo. Y eso es lo que tenemos que hacer”, fue la frase que conmovió a los hinchas triperos.
“Trato de apoyarme en mi familia, en el grupo y mis compañeros dejaron la vida. Eso me deja tranquilo, porque si uno decide hacer un sacrificio personal y los compañeros juegan un partido así, da gusto porque uno se siente acompañado. Estoy contento por eso”, dijo Max acerca de la manera de enfrentar este tipo de situaciones tensas en el fútbol.
Además, Max le dio su justa importancia a un triunfo muy festejado. “Era un partido que delimitaba si el equipo tenía que mirar abajo o arriba. Estábamos ahí. Ganamos, tomamos aire con la tabla de abajo y también pudimos volver a la zona de los playoffs”, agregó.
Acerca de sí estos tres puntos sellaron la permanencia, Augusto Max expresó que “es complicado porque el torneo es tan parejo que uno a veces mira para abajo y a veces mira para arriba. Creo que el triunfo en Junín fue importante para los dos objetivos, pero primero hay que asegurar el objetivo de la permanencia y después mirar para arriba”.
En cuanto a su rendimiento personal, Max manifestó:“Me sentí muy bien. Creo que hice un buen partido con Sarmiento. Con Central también, igual con Riestra. Sinceramente me siento muy bien. También analizo los números, las estadísticas, no me quedo solamente con las sensaciones porque a veces mienten. Me siento cada vez mejor, que estoy ayudando al equipo. Trato de estar a disposición. Después, son decisiones”.
