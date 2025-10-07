Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión
El conflicto entre los dos históricos integrantes de Los Palmeras está lejos de solucionarse. Tras la salida de Cacho Deicas, se supo que el cantante no quiere que su ex socio, Marcos Camino, lo nombre en público y para evitarlo fue a la Justicia.
“La familia de Deicas quiere que Marcos Camino no se refiera más a Cacho... Si vas revisando las últimas entrevistas que hizo Marcos Camino, habló lo justo y necesario”, contó Cora de Barbieri, y agregó que “Cacho le habrían puesto un bozal legal para que no haya inconvenientes”.
La ruptura de Los Palmeras llegó este año después de que una licencia médica de Deicas desencadenara una fricción que fue imposible de subsanar. Tras idas y vueltas, Deicas se alejó del grupo y se abrió camino por su cuenta. Camino, por su parte, le hizo honor al dicho más famoso del arte, y continuó con el show en nombre de la banda.
