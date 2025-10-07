Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |“NO FUIMOS FAVORECIDOS Y YO DECIDO DE QUE HABLAR”

La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje

7 de Octubre de 2025 | 01:33
Edición impresa

Otro capítulo aparte de la patética novela del arbitraje en el partido de Estudiantes y Barracas Central, tuvo como protagonista al entrenado guapo, Rubén Darío Insúa, uno de los técnicos más respetados del fútbol argentino, quien no decidió hablar sobre el trabajo de Nazareno Arasa y expresó que su equipo no fue beneficiado.

En este sentido, luego del encuentro, el DT habló en conferencia de prensa, donde esquivó las consultas sobre lo ocurrido con los jueces. Insistió en que las polémicas no afectan su enfoque ni su tarea. “Esto no afecta mi trabajo, disfruto de trabajar en el fútbol argentino. No sé si a alguien le afecta esto; a mí no, hago mi trabajo con tranquilidad”, señaló. Fiel a su estilo reflexivo, Insúa apeló a una metáfora para responder a las insistentes preguntas sobre los fallos arbitrales: “El fútbol es como la vida, uno elige de qué hablar y de qué no”.

Rubén Darío Insúa

MÁS ALLÁ DE LAS CONTROVERSIAS, EL EXPERIMENTADO

entrenador aprovechó para destacar el nivel del rival y el marco en el que se jugó el encuentro. “A cualquier equipo o jugador es un placer jugar en un Estadio como este. Estudiantes es un gran equipo, le ganó a Flamengo, tiene grandes jugadores y un gran entrenador”.

La conferencia contrastó la caldera que era el Estadio, pero el hombre de la campera de cuero intentó gambetear la situación como en sus viejas épocas como futbolista profesional.

LEA TAMBIÉN

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Últimas noticias de Deportes

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

Los desafíos entre el clásico y la clasificación

Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”

VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
La Ciudad
Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más
Tratan de amortiguar la suba del pan en la Ciudad
Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas
Logro mundial para programadores platenses
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone
Política y Economía
VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K
EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”
Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Cuadernos: no al planteo de reparación económica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla