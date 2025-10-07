La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje

Otro capítulo aparte de la patética novela del arbitraje en el partido de Estudiantes y Barracas Central, tuvo como protagonista al entrenado guapo, Rubén Darío Insúa, uno de los técnicos más respetados del fútbol argentino, quien no decidió hablar sobre el trabajo de Nazareno Arasa y expresó que su equipo no fue beneficiado.

En este sentido, luego del encuentro, el DT habló en conferencia de prensa, donde esquivó las consultas sobre lo ocurrido con los jueces. Insistió en que las polémicas no afectan su enfoque ni su tarea. “Esto no afecta mi trabajo, disfruto de trabajar en el fútbol argentino. No sé si a alguien le afecta esto; a mí no, hago mi trabajo con tranquilidad”, señaló. Fiel a su estilo reflexivo, Insúa apeló a una metáfora para responder a las insistentes preguntas sobre los fallos arbitrales: “El fútbol es como la vida, uno elige de qué hablar y de qué no”.

Rubén Darío Insúa

MÁS ALLÁ DE LAS CONTROVERSIAS, EL EXPERIMENTADO

entrenador aprovechó para destacar el nivel del rival y el marco en el que se jugó el encuentro. “A cualquier equipo o jugador es un placer jugar en un Estadio como este. Estudiantes es un gran equipo, le ganó a Flamengo, tiene grandes jugadores y un gran entrenador”.

La conferencia contrastó la caldera que era el Estadio, pero el hombre de la campera de cuero intentó gambetear la situación como en sus viejas épocas como futbolista profesional.