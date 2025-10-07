Dos celadores heridos en un instituto de menores

“Vamos, daleeee. Pibes chorros, vamos a quemar el instituto”, gritaba un precoz delincuente mientras se filmaba en medio de un caos de violencia y fuego. Se trata de uno de los internos del centro de alojamiento Eva Perón de Abasto, donde el domingo por la noche se vivieron momentos de extrema tensión por un motín.

El edificio está ubicado en 520 y 226 y registró importantes destrozos.

Según pudo saber EL DIA, el pedido a las autoridades se centró en la falta de higiene, alimentos y las visitas.

Se desconoce cómo se inició la revuelta, la cual pudo ser finalmente contralada, pero sí dejó al menos dos trabajadores heridos, aunque no de gravedad.

“Hubo asistentes golpeados”, informaron las fuentes consultadas quienes además aseguraron que “se realizaron los traslados de los principales autores del conflicto”.

Además se informó que quienes llevaron adelante el motín tienen causas penales por robos y homicidios.

En las imágenes a las que accedió este diario, se puede observar cómo los menores se encuentran dentro de la celda prendiendo fuego distintos objetos contra las rejas.

Cabe destacar que a la misma hora, en Pablo Nogués, se llevó a cabo una acción similar, aunque en este caso tomaron a trabajadores de rehenes, que luego liberaron tras 40 minutos de tensión y negociaciones.

Por si fuera poco, tras reiteradas detenciones y liberaciones, finalmente la Justicia de Menores ordenó que los integrantes de la conocida “bandita de Dock Sud” sean trasladados a un instituto cerrado.

Se trata de Tomás (17), Valentín (16), Alan (13) y Aron (16), quienes estaban sindicados como los autores de numerosos hechos de robo de vehículos en la región.

Los dos últimos ilícitos ocurrieron en Berazategui: un Peugeot 308 y una camioneta que luego fue recuperada por la Policía en la Ciudad de Buenos Aires tras una persecución.

Cada uno de los adolescentes acumula entre 20 y 24 causas por delitos contra la propiedad. Incluso, según trascendió, solían grabar los robos y subirlos a redes sociales, como una manera de ostentar sus acciones.

La captura de los delincuentes juveniles se llevó a cabo con personal de DDI y Policía Berazategui.