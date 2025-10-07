Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Buscan evitar la pérdida de clientes

Tratan de amortiguar la suba del pan en la Ciudad

Por la suba de costos, la cámara de panaderos bonaerenses dispuso 12% de aumento en su precio. Aún no impactó en La Plata

Tratan de amortiguar la suba del pan en la Ciudad

Según los comerciantes, aún sigue la tradición de pedir un kilo/el dia

7 de Octubre de 2025 | 02:18
Edición impresa

A pocos días de recibir el impacto de subas generalizadas en servicios, alquileres, escuelas y transporte, otro “golpe” llegará a los bolsillos de los platenses. Ayer por la mañana la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) sorprendió con el anuncio de un aumento del 12 por ciento en productos panificados para todas las panaderías bonaerenses. Por el momento, en los comercios de la Ciudad no llegó el impacto. Temen que una suba de este porcentaje pueda expulsar a los clientes.

Hasta ahora la estrategia que se utiliza en las panaderías platenses se basa en realizar “aumentos hormiga” para amortiguar la suba de costos.

Según la CIPAN, el incremento se debe a las sucesivas subas en el precio de la harina - que registró un alza del 12 por ciento en las últimas semanas - y de otras materias primas e insumos esenciales para la actividad.

En una recorrida de este diario, en las panaderías consultadas indicaron que “la estrategia es ir subiendo de a poco, de 200 a 300 pesos”, dijo Rocío, empleada de un comercio en 4 y 46, explicando que la suba gradual es la forma que encuentran para no alejar a los clientes del barrio. “Hace dos semanas estaba 2.800 pesos y lo pasamos a 3.000 pesos el kilo de pan. En cambio, las facturas estaban 6.600 pesos y las subimos a 7.200 pesos porque la materia prima, como el dulce de leche, subió muchísimo”, detalló.

Esta estrategia de subas graduales y frecuentes, se convirtió en el común denominador de las panaderías platenses. En este contexto, Franco, empleado de un local en 3 y 51, confirmó: “Hace un mes aumentamos un poco, unos 200 pesos, para que no se sienta tanto el impacto. De todos modos, la gente no pregunta cuánto sale, sino que directamente dicen ‘dame medio kilo o un kilo’” de pan. En su comercio, el kilo se vende a 2.500 pesos y la docena de facturas a 8.500 pesos.

Los comerciantes sostienen que muchos vecinos compran por “costumbre” y que, al ser subas pequeñas, la sorpresa es menor. Magali, de una panadería en 6 y 45, aseguró que mantiene el kilo de pan a 3.000 pesos desde comienzos de año, confiando en que “la gente muchas veces no sabe bien cuánto sale y lo compra por tradición”.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas

LE PUEDE INTERESAR

Logro mundial para programadores platenses

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Últimas noticias de La Ciudad

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas

Logro mundial para programadores platenses
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla