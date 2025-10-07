El Congreso busca ponerle un freno a los DNU de Milei

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
La Cámara de Diputados formalizó ayer la citación a la sesión especial del miércoles impulsada por bloques opositores para debatir una ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) a los que sistemáticamente acude el presidente, Javier Milei, para eludir al Congreso, donde La Libertad Avanza (LLA) tiene una sensible minoría.
El secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocó a la sesión especial solicitada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia.
Hasta ayer, una de los temas centrales del debate era la remoción del diputado libertario José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, algo que pierde relevancia con la renuncia del legislador al organismo parlamentario (ver aparte).
Sin embargo, los opositores no descartan incluir los proyectos para expulsar a Espert, aunque como no tienen los dos tercios solo podrían conseguir votar un emplazamiento para que los traten las comisiones.
De este modo, el tema central pasará a ser la reforma de la ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado e inquieta a la Casa Rosada, porque limitaría el uso de esa herramienta.
Además, como parte del amplio temario, los bloques opositores buscan votar un emplazamiento para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2026. También impulsan un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios del ex titular de de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que alude a presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte del Estado.
