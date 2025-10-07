Randazzo insistió en que el 26 “hay que romper la polarización”

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
“Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho”, insistió el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas en territorio bonaerense, Florencio Randazzo, que habló de las fortalezas del nuevo espacio, que intenta ser una alternativa entre el mileísmo y el kirchenrismo. Sobre la renuncia de Espert, no dudó: “Nos mintió a todos”
Fue de visita ayer por la mañana al estudio de la radio La Redonda 100.3, en el marco de la campaña con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En diálogo con el programa “Inteligencia Artesenal”, afirmó que su espacio está compuesto por dirigentes con “sentido común” enfocados en la gestión y la producción. “Provincias Unidas es una nueva fuerza, integrada por siete gobernadores. Tenemos un norte, que es trabajar por una Argentina normal, una Argentina sensata”, explicó.
“El país vive una crisis moral, hay mucho descreimiento en la sociedad que viene desde hace tiempo. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, de los fallos de la Justicia y creemos en la gestión. Somos todos hombres de gestión y yo puedo dar testimonio de eso”.
En ese sentido, agregó: “La gestión es la que facilita la vida a la gente. Y esperamos que el 26 de octubre la sociedad se encamine a romper definitivamente con este sistema binario, esta polarización que tanto daño nos ha hecho, de un lado y del otro, del kirchnerismo y del mileísmo”.
