Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Entrevista en la Redonda 100.3

Randazzo insistió en que el 26 “hay que romper la polarización”

Randazzo insistió en que el 26 “hay que romper la polarización”

Florencio Randazzo destacó su paso por la función pública /el dia

7 de Octubre de 2025 | 02:15
Edición impresa

“Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho”, insistió el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas en territorio bonaerense, Florencio Randazzo, que habló de las fortalezas del nuevo espacio, que intenta ser una alternativa entre el mileísmo y el kirchenrismo. Sobre la renuncia de Espert, no dudó: “Nos mintió a todos”

Fue de visita ayer por la mañana al estudio de la radio La Redonda 100.3, en el marco de la campaña con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En diálogo con el programa “Inteligencia Artesenal”, afirmó que su espacio está compuesto por dirigentes con “sentido común” enfocados en la gestión y la producción. “Provincias Unidas es una nueva fuerza, integrada por siete gobernadores. Tenemos un norte, que es trabajar por una Argentina normal, una Argentina sensata”, explicó.

“El país vive una crisis moral, hay mucho descreimiento en la sociedad que viene desde hace tiempo. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, de los fallos de la Justicia y creemos en la gestión. Somos todos hombres de gestión y yo puedo dar testimonio de eso”.

En ese sentido, agregó: “La gestión es la que facilita la vida a la gente. Y esperamos que el 26 de octubre la sociedad se encamine a romper definitivamente con este sistema binario, esta polarización que tanto daño nos ha hecho, de un lado y del otro, del kirchnerismo y del mileísmo”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”

Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla