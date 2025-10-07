Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
El proceso quedó fijado a partir del 6 de noviembre. El abogado de la magistrada insiste en que no están dadas las condiciones
El jury a la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental “Justicia Divina” basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, comenzará el próximo 6 de noviembre, aunque trascendió que su abogado defensor presentará un recurso para frenarlo.
Precisamente, fue Darío Saldaño, el representante legal de la magistrada, quien recriminó la decisión: “No están dadas las condiciones”.
Makintach, como se recordará, se encuentra apartada de manera preventiva de su cargo y podría ser destituida una vez finalizado el juicio político.
“No se encuentran firmes ninguno de los resolutorios vinculados a la intimación en los términos del art. 34 de la ley 13.661, y por imperio del artículo 431 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires los actos se encuentran suspendidos por la tramitación del recurso”, sostiene el documento que tiene el objetivo de revertir el jury.
Otro de los puntos que menciona es que el jurado “no está debidamente integrado con carácter previo a la iniciación del debate en clara violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, toda vez que los jueces deben ser anteriores al juzgamiento”, mientras que el número de miembros quedó incompleto tras la excusación de la senadora Mandagarán (artículo 4 de la ley 13.661).
La defensa también se refiere a la recusación de la presidenta del jurado, “quien decidió no apartarse”, al tiempo que resalta que hay una queja realizada ante la Suprema Corte provincial.
