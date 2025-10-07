LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K
Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”
Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto
Randazzo insistió en que el 26 “hay que romper la polarización”
Alberto Fernández seguirá bajo proceso por violencia de género
Aerolíneas Argentinas califica de “político” el paro de pilotos
Ciclo de Conversatorios “Universidad, Ciencia y Educación” en la Ciudad
Gremios docentes llevarán a cabo mañana una protesta “ante el ajuste”
Encuentro y diálogo en el Congreso de la Sociedad Civil provincial en La Plata
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Finalmente Luis Caputo se reunió con el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pero no hubo mayores precisiones
El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una primera reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la capital norteamericana, Washington, para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones.
Mediante sus redes, el Secretario del Tesoro estadounidense le dio la bienvenida a Caputo y parte del equipo económico que lo acompaña. Pero no hubo mayores precisiones sobre el encuentro.
“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en su cuenta de X.
Pleased to welcome @LuisCaputoAR and the Argentine delegation to the @USTreasury.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 6, 2025
During their time here in Washington, we will continue our productive discussions on the several options that Treasury has at the ready to support Argentina’s strong policies. pic.twitter.com/MZVaxJIp1J
De esta manera se inician las negociaciones entre ambos países, con el objetivo de conseguir un respaldo financiero por parte del Tesoro estadounidense en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.
Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado.
LE PUEDE INTERESAR
Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto
LE PUEDE INTERESAR
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, celebró a través de sus redes sociales el encuentro que mantuvo en Washington también con Caputo del quien destacó “sus iniciativas de reforma” y reiteró su colaboración con la Argentina.
La directora del Fondo publicó en X una foto con el titular del Palacio de Hacienda, donde escribió: “Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma”.
En el mismo post, aseguró que se encuentran “trabajando en estrecha colaboración con la Argenitna, el Tesoro de EE UU y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.
Previo a la reunión de ayer, el viernes pasado, Georgieva se había encontrado con el secretario del Tesoro, Bessent, a quien le había asegurado que la ayuda económica al país podría incluir Derechos Especiales de Giro.
El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en baja, mientras que acciones y bonos operaron con tendencia mixta, entre ganancias y pérdidas.
Rava Bursátil indicó que el viaje del ministro de Economía, genera “gran expectativa” en el mercado argentino. En cambio, “la variable política genera ruido, con la renuncia de un candidato a diputado, cuyo impacto se evalúa por sus consecuencias electorales. Se percibe presión sobre el esquema cambiario ante la caída en la oferta de dólares esperada para los próximos meses, tras una liquidación extraordinaria en septiembre”.
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Supervielle (+2%) e YPF (+2%).
En los títulos públicos, el AL30 ganó 2% y el AL35 subió 3,7%; mientras que el Riesgo País cayó 7,3% y cerró en 1.080 puntos, según la medición de JP Morgan, que la cambiará.
Mientras, el dólar oficial cerró ayer en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí