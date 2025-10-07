EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”

Apretón de mano a la espera del acuerdo entre Scott Bessent y Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una primera reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la capital norteamericana, Washington, para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones.

Mediante sus redes, el Secretario del Tesoro estadounidense le dio la bienvenida a Caputo y parte del equipo económico que lo acompaña. Pero no hubo mayores precisiones sobre el encuentro.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en su cuenta de X.

Pleased to welcome @LuisCaputoAR and the Argentine delegation to the @USTreasury.



During their time here in Washington, we will continue our productive discussions on the several options that Treasury has at the ready to support Argentina’s strong policies. pic.twitter.com/MZVaxJIp1J — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 6, 2025

De esta manera se inician las negociaciones entre ambos países, con el objetivo de conseguir un respaldo financiero por parte del Tesoro estadounidense en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

Reunión con EL FMI

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, celebró a través de sus redes sociales el encuentro que mantuvo en Washington también con Caputo del quien destacó “sus iniciativas de reforma” y reiteró su colaboración con la Argentina.

La directora del Fondo publicó en X una foto con el titular del Palacio de Hacienda, donde escribió: “Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma”.

En el mismo post, aseguró que se encuentran “trabajando en estrecha colaboración con la Argenitna, el Tesoro de EE UU y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

Previo a la reunión de ayer, el viernes pasado, Georgieva se había encontrado con el secretario del Tesoro, Bessent, a quien le había asegurado que la ayuda económica al país podría incluir Derechos Especiales de Giro.

Mercados

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en baja, mientras que acciones y bonos operaron con tendencia mixta, entre ganancias y pérdidas.

Rava Bursátil indicó que el viaje del ministro de Economía, genera “gran expectativa” en el mercado argentino. En cambio, “la variable política genera ruido, con la renuncia de un candidato a diputado, cuyo impacto se evalúa por sus consecuencias electorales. Se percibe presión sobre el esquema cambiario ante la caída en la oferta de dólares esperada para los próximos meses, tras una liquidación extraordinaria en septiembre”.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Supervielle (+2%) e YPF (+2%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 2% y el AL35 subió 3,7%; mientras que el Riesgo País cayó 7,3% y cerró en 1.080 puntos, según la medición de JP Morgan, que la cambiará.

Mientras, el dólar oficial cerró ayer en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.