¿Chau caipirinha? La adulteración de bebidas atemoriza a los brasileños

De los bares chic de San Pablo a las playas de Río de Janeiro, los brasileños están bajo alerta debido a una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales.

Las autoridades reportaron el sábado 195 casos registrados de intoxicación por metanol, un alcohol altamente peligroso que no debe usarse en destilados. La mayoría está aún en investigación.

El Ministerio de Salud confirmó un muerto tras ingesta de bebidas alcohólicas, mientras que otros 12 decesos están en análisis.

Ocho de cada diez casos se registraron en San Pablo, el estado más rico y poblado del país, aunque también hubo casos en otros seis estados y en la capital, Brasilia. La prensa de Brasil reportó víctimas hospitalizadas en coma y el caso de una mujer que perdió la visión luego de beber tres tragos con vodka en un bar de San Pablo.

El temor crece entre clientes, que evitan destilados como vodka, gin, whisky o cachaça, base de la popular caipirinha brasileña.

“No voy a salir a beber alcohol este fin de semana, la cosa está preocupante”, dijo Rafael Martínez, un arquitecto de 30 años, mientras almorzaba en Jardins, un barrio paulista rico donde ya fue clausurado un bar.

“Por ahora me quedo con gaseosas o, como mucho, cerveza, que dicen que es más difícil de adulterar”, agregó.

El viernes último entrada la noche, en una calle de bares tradicionales de Vila Mariana, otro barrio de San Pablo, el ambiente era sombrío y los locales permanecían casi vacíos.

EN BUSCA DE ANTÍDOTOS

El origen del alcohol adulterado es desconocido y la policía federal investiga un posible vínculo con el crimen organizado. El ministro de Salud, Alexandre Padilha, recomendó el viernes preventivamente no consumir bebidas blancas.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó una “sala de situación” para enfrentar la crisis y procura abastecerse de un antídoto, el etanol farmacéutico.