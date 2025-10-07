Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |ALERTA POR UNA OLA DE INTOXICACIONES

¿Chau caipirinha? La adulteración de bebidas atemoriza a los brasileños

7 de Octubre de 2025 | 02:03
Edición impresa

De los bares chic de San Pablo a las playas de Río de Janeiro, los brasileños están bajo alerta debido a una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales.

Las autoridades reportaron el sábado 195 casos registrados de intoxicación por metanol, un alcohol altamente peligroso que no debe usarse en destilados. La mayoría está aún en investigación.

El Ministerio de Salud confirmó un muerto tras ingesta de bebidas alcohólicas, mientras que otros 12 decesos están en análisis.

Ocho de cada diez casos se registraron en San Pablo, el estado más rico y poblado del país, aunque también hubo casos en otros seis estados y en la capital, Brasilia. La prensa de Brasil reportó víctimas hospitalizadas en coma y el caso de una mujer que perdió la visión luego de beber tres tragos con vodka en un bar de San Pablo.

El temor crece entre clientes, que evitan destilados como vodka, gin, whisky o cachaça, base de la popular caipirinha brasileña.

“No voy a salir a beber alcohol este fin de semana, la cosa está preocupante”, dijo Rafael Martínez, un arquitecto de 30 años, mientras almorzaba en Jardins, un barrio paulista rico donde ya fue clausurado un bar.

LE PUEDE INTERESAR

El Papa retira al banco vaticano la exclusividad para hacer inversiones

LE PUEDE INTERESAR

Caos político en Francia: dimite el primer ministro

“Por ahora me quedo con gaseosas o, como mucho, cerveza, que dicen que es más difícil de adulterar”, agregó.

El viernes último entrada la noche, en una calle de bares tradicionales de Vila Mariana, otro barrio de San Pablo, el ambiente era sombrío y los locales permanecían casi vacíos.

EN BUSCA DE ANTÍDOTOS

El origen del alcohol adulterado es desconocido y la policía federal investiga un posible vínculo con el crimen organizado. El ministro de Salud, Alexandre Padilha, recomendó el viernes preventivamente no consumir bebidas blancas.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó una “sala de situación” para enfrentar la crisis y procura abastecerse de un antídoto, el etanol farmacéutico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Últimas noticias de El Mundo

A dos años del horror: negocian por la paz en Gaza

Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg

Lula pidió a Trump que le saque aranceles a Brasil

El Papa retira al banco vaticano la exclusividad para hacer inversiones
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla