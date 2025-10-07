Los números de la suerte del martes 7 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K
Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”
Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto
Randazzo insistió en que el 26 “hay que romper la polarización”
Alberto Fernández seguirá bajo proceso por violencia de género
Aerolíneas Argentinas califica de “político” el paro de pilotos
Ciclo de Conversatorios “Universidad, Ciencia y Educación” en la Ciudad
Gremios docentes llevarán a cabo mañana una protesta “ante el ajuste”
Encuentro y diálogo en el Congreso de la Sociedad Civil provincial en La Plata
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
LE PUEDE INTERESAR
Este viernes 10 de octubre ¿es feriado o día no laborable?
SUERTE NUMERICA: 18-26-93. Se aproxima una renovación que le permitirá realizar un buen trabajo exterior. En amor actúe con realismo, cuidado con las fantasías. Extienda su campo de acción.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 19-42-77. Cuidado, no se deje arrastrar por otros que nada tienen que perder y proteja con lucidez sus intereses. Le conviene abstenerse de cambios en el amor. Falsos personajes. Progresos.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 40-29-65. En sus actividades deberá hacer frente a situaciones imprevistas, organícese de manera que no le tomen de sorpresa. Los sentimientos siguen sin variantes. Felicidad.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 30-51-72. Inmejorable disposición anímica para lograr conquistas económicas. Buena afirmación de lazos amorosos pudiendo realizar un sueño con el sexo opuesto. Salud, regular. Triunfará.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 14-60-33. Actividades de índole manual le brindarán satisfacciones. Día excelente para reunirse con la familia y los amigos íntimos. Planes. Mal funcionamiento físico.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 35-20-06. Tenga prudencia con el dinero; haga todo en orden pues algo o alguien podría estar perjudicando sus intereses. Buen clima en el amor. Cuide su sistema hepático. Triunfo.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 99-36-12. En sus quehaceres las iniciativas están favorecidas por la suerte. En sentimientos espere ver las cosas con más calma. Decisiones importantes. Sea sereno y ordenado.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 13-40-92. Defienda sus derechos y sus bienes con firmeza. Le costará mantener el equilibrio familiar pero un imprevisto será su mejor aliado. Reclame deudas. Tenga fe.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 32-56-11. En el trabajo trate de reunir fuerzas, que estará recargado por cosas de último momento. Mejoras amorosas largamente esperadas. Tratamientos. Aligere compromisos.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 14-39-02. Los trabajos ya iniciados contarán con más posibilidades que los por iniciar. Su intuición le permitirá lograr aciertos amorosos. Día feliz. Progreso lento.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 13-29-03. Evite toda clase de precipitaciones si quiere llevar a cabo una empresa compleja y salir triunfante. Llegará a un acuerdo con el sexo opuesto. Desgano. Influencias.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 12-39-84. Jornadas convenientes para realizar inversiones y tratar asuntos económicos. En amor la situación tiende a esclarecerse. Actúe con prudencia. Mida sus palabras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí