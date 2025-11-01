Golpearon a un repartidor cuando esperaba a un cliente en Romero

Un joven de 20 años, que trabaja como delivery de la empresa Mercado Libre, sufrió en la noche del jueves el susto más grande de su vida, al ser víctima de un hecho de inseguridad.

Por lo que pudo averiguar este diario de fuentes seguras, el repartidor se encontraba alrededor de las 20.30 de esa jornada en la calle 170 entre 523 y 524, esperando que un cliente se le acercara para entregarle un paquete.

Sin embargo, se indicó, primero llegaron cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos y el muchacho enseguida comprendió que lo habían elegido para hacerle pasar un mal rato.

Y así fue. Enseguida, a los gritos y con amenazas de muerte, dos de los desconocidos descendieron de esos rodados para inicialmente atacar a golpes al trabajador.

TODO MENOS LA MOTO

“Lo hicieron caer al piso y quisieron robarle la moto del reparto, una Keway roja modelo RK 150, del año 2012, así como también otras pertenencias”, reveló uno de los informantes ligado al caso.

Al mismo tiempo, indicó que lo despojaron de “la mochila de reparto, donde guardaba 10 paquetes cerrados y sellados de Mercado Libre, que le quedaban por entregar a clientes. También el DNI, su celular y los registros para conducir de él y de su pareja”.

Pero el vocero aseguró que la banda no logró sustraerle al repartidor la moto. “El joven se resistió a darles la llave, aún a costa de poner en riesgo su vida. Los asaltantes forcejearon con él algunos segundos y ante la resistencia que opuso este empleado, finalmente desistieron de robarle la moto”, confió.