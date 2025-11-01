Repudian la toma del hospital Garrahan

El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió ayer la toma de oficinas en el Hospital Garrahan por parte de un grupo de sindicalistas y advirtió que “el reclamo no es salarial: es político”.

“Mientras el Hospital Garrahan mejora su infraestructura, reabre quirófanos y compra equipamiento con fondos propios, algunos gremios vuelven a politizar, usando la violencia y tomando oficinas por la fuerza. El reclamo no es salarial: es político”, se quejó el funcionario DESDE su cuenta de X.

En su mensaje en las redes Adorni también hizo mención a la deuda que mantiene con el hospital Garrahan la obra social del Estado bonaerense, IOMA, que depende del gobernador Axel Kicillof, a fin de reforzar su postura de que se trata de un reclamo político.