Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Golpearon a un repartidor cuando esperaba a un cliente en Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La víctima denunció que le sacaron herramientas valuadas en seis millones de pesos. Previo al hecho hubo una amenaza
Un audaz robo se registró en las inmediaciones de la Clínica del Niño, donde delincuentes sustrajeron herramientas valuadas en alrededor de seis millones de pesos del interior de una camioneta estacionada en Diagonal 78 entre 10 y 11. La víctima, un trabajador platense de 43 años, había dejado el vehículo en la zona mientras cumplía su jornada laboral dentro del centro de salud.
El hecho fue advertido cuando el damnificado regresó a su camioneta Peugeot Partner gris y encontró la puerta del lado del conductor forzada. Al revisar el interior constató que le habían robado dos valijas con 300 herramientas.
De acuerdo con la denuncia, el hombre revisó las cámaras de seguridad del hospital y logró observar a dos ladrones que, en plena mañana, abrieron la puerta del vehículo y se alejaron caminando con las valijas en dirección a 10 y 62. Según sospecha, allí podrían haber ocultado los elementos o haber sido recogidos por un tercero.
Lo más llamativo es que el damnificado reconoció a los delincuentes: aseguró haberlos visto semanas atrás cuando intentaban abrir otra camioneta en el mismo lugar. “Les grité y salieron corriendo, me amenazaron y me dijeron ‘te va a caber gato’”, dijo en su denuncia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí