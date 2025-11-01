Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Frente a la clínica del Niño

Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo

La víctima denunció que le sacaron herramientas valuadas en seis millones de pesos. Previo al hecho hubo una amenaza

Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo

El cuantioso hurto ocurrió a metros de Diagonal 78 y 10 / WEB

1 de Noviembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

Un audaz robo se registró en las inmediaciones de la Clínica del Niño, donde delincuentes sustrajeron herramientas valuadas en alrededor de seis millones de pesos del interior de una camioneta estacionada en Diagonal 78 entre 10 y 11. La víctima, un trabajador platense de 43 años, había dejado el vehículo en la zona mientras cumplía su jornada laboral dentro del centro de salud.

El hecho fue advertido cuando el damnificado regresó a su camioneta Peugeot Partner gris y encontró la puerta del lado del conductor forzada. Al revisar el interior constató que le habían robado dos valijas con 300 herramientas.

De acuerdo con la denuncia, el hombre revisó las cámaras de seguridad del hospital y logró observar a dos ladrones que, en plena mañana, abrieron la puerta del vehículo y se alejaron caminando con las valijas en dirección a 10 y 62. Según sospecha, allí podrían haber ocultado los elementos o haber sido recogidos por un tercero.

Lo más llamativo es que el damnificado reconoció a los delincuentes: aseguró haberlos visto semanas atrás cuando intentaban abrir otra camioneta en el mismo lugar. “Les grité y salieron corriendo, me amenazaron y me dijeron ‘te va a caber gato’”, dijo en su denuncia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
Últimas noticias de Policiales

“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave

Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública

Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa

Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63
La Ciudad
Con la boleta de octubre, subas en la luz y el gas
Nuevo aumento en el precio del combustible
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla