Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo

Un audaz robo se registró en las inmediaciones de la Clínica del Niño, donde delincuentes sustrajeron herramientas valuadas en alrededor de seis millones de pesos del interior de una camioneta estacionada en Diagonal 78 entre 10 y 11. La víctima, un trabajador platense de 43 años, había dejado el vehículo en la zona mientras cumplía su jornada laboral dentro del centro de salud.

El hecho fue advertido cuando el damnificado regresó a su camioneta Peugeot Partner gris y encontró la puerta del lado del conductor forzada. Al revisar el interior constató que le habían robado dos valijas con 300 herramientas.

De acuerdo con la denuncia, el hombre revisó las cámaras de seguridad del hospital y logró observar a dos ladrones que, en plena mañana, abrieron la puerta del vehículo y se alejaron caminando con las valijas en dirección a 10 y 62. Según sospecha, allí podrían haber ocultado los elementos o haber sido recogidos por un tercero.

Lo más llamativo es que el damnificado reconoció a los delincuentes: aseguró haberlos visto semanas atrás cuando intentaban abrir otra camioneta en el mismo lugar. “Les grité y salieron corriendo, me amenazaron y me dijeron ‘te va a caber gato’”, dijo en su denuncia.