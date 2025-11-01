El escrutinio definitivo confirmó a Lousteau

El escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires finalizó ayer y confirmó que el senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, fue electo diputado nacional.

“Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, destacó Lousteau.

Lo hizo en un posteo que publicó en sus redes sociales, y en el que agradeció a los electores que lo acompañaron: “Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que durante estos días participaron del recuento”.

“Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así. Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales”, dijo el radical.

Para finalizar, resaltó que “los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones”.

“A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros. Muchas gracias”, finalizó Lousteau que dejará el Senado en diciembre para saltar a la Cámara baja.

Lousteau compitió en la ciudad de Buenos Aires como parte del armado de Provincias Unidas, el bloque de seis gobernadores que participaron de las elecciones y que, salvo el correntino Gustavo Valdés, no pudieron romper la polarización que se produjo en el último tramo de la campaña entre el peronismo y La Libertad Avanza.