Frenan la privatización del Banco Nación

La batalla judicial en la que se dirime el aval a la privatización del Banco de la Nación Argentina sumó un nuevo capítulo en los Tribunales Federales de La Plata.

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió confirmar la prórroga por seis meses de una cautelar clave que mantiene frenada la privatización.

Así ratifica la medida cautelar dictada en marzo por el juez Alejo Ramos Padilla, que suspende la aplicación del DNU 116/2025 de Javier Milei, impidiendo así que el gobierno avance en la transformación del Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima.