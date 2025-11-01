Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63

Tras más de ocho meses prófugo, fue detenido en las últimas horas un joven de 20 años acusado de participar en el brutal crimen del enfermero Jonatan Nicolás Calderón, asesinado de un disparo en febrero pasado durante un robo ocurrido en 10 y 63. La víctima, padre de tres hijos, fue atacada cuando se dirigía a su trabajo en moto y se resistió al asalto. Por el caso ya había sido detenido en febrero el presunto autor del disparo.

El procedimiento se llevó adelante en un sector de Melchor Romero, en una acción coordinada por personal de la DDI La Plata con intervención de la fiscal Ana Medina (UFI N°1) y la jueza de Garantías Marcela Garmendia. El detenido fue identificado como Matías Julián Zarza, de 20 años, señalado como quien manejaba la motocicleta con la que los delincuentes interceptaron al enfermero aquella madrugada del 15 de febrero.

Según fuentes de la investigación, Zarza fue localizado cuando se desplazaba en un Volkswagen Vento blanco, el mismo vehículo que había sido visto en la zona días antes. Intentó escapar y, en su huida, llegó a embestir a un efectivo policial, lo que desató una persecución que terminó en calles 528 entre 140 y 141, donde finalmente fue reducido tras ingresar a una vivienda. Durante el operativo se incautaron el auto, un teléfono iPhone, un pasamontañas, dos destornilladores, una campera negra, más de 338 mil pesos, un billete de cinco euros y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, Zarza y su cómplice -Luis Matías Gómez Veloso, de 28 años- abordaron al enfermero en la esquina de 10 y 63, cuando este se dirigía a trabajar a la empresa de emergencias médicas SIPEM.

Calderón, que se trasladaba en una moto 110cc recientemente adquirida, fue sorprendido por los asaltantes armados y forcejeó para evitar el robo. En medio del ataque recibió un disparo por la espalda que le provocó la muerte en el acto.

El cuerpo de Calderón fue hallado tendido sobre el asfalto, todavía con el casco puesto. Testigos del hecho -entre ellos un chofer de colectivo de la línea 275- relataron que los agresores escaparon en la moto robada y además le sustrajeron una mochila. Poco después, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de fuga hacia Los Hornos, donde los ladrones asaltaron también a una mujer, a quien le robaron una bicicleta y sus pertenencias bajo amenazas con un arma.

Las tareas investigativas permitieron identificar a Gómez Veloso, quien fue arrestado el 17 de febrero. En aquel momento se le secuestró una bicicleta robada y quedó imputado como autor del disparo fatal. Desde entonces, Zarza permanecía prófugo, con orden de captura activa. La detención concretada ahora representa un paso clave para cerrar la etapa de instrucción y llevar el caso a juicio.