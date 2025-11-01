Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |ERA BUSCADO POR EL HOMICIDIO DE JONATAN CALDERÓN

Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63

Tenía pedido de captura por el brutal asesinato de un enfermero durante un robo. Lo encontraron escondido en Melchor Romero

Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63

Era buscado por su participación en el crimen de un enfermero / EL DIA

1 de Noviembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

Tras más de ocho meses prófugo, fue detenido en las últimas horas un joven de 20 años acusado de participar en el brutal crimen del enfermero Jonatan Nicolás Calderón, asesinado de un disparo en febrero pasado durante un robo ocurrido en 10 y 63. La víctima, padre de tres hijos, fue atacada cuando se dirigía a su trabajo en moto y se resistió al asalto. Por el caso ya había sido detenido en febrero el presunto autor del disparo.

El procedimiento se llevó adelante en un sector de Melchor Romero, en una acción coordinada por personal de la DDI La Plata con intervención de la fiscal Ana Medina (UFI N°1) y la jueza de Garantías Marcela Garmendia. El detenido fue identificado como Matías Julián Zarza, de 20 años, señalado como quien manejaba la motocicleta con la que los delincuentes interceptaron al enfermero aquella madrugada del 15 de febrero.

Según fuentes de la investigación, Zarza fue localizado cuando se desplazaba en un Volkswagen Vento blanco, el mismo vehículo que había sido visto en la zona días antes. Intentó escapar y, en su huida, llegó a embestir a un efectivo policial, lo que desató una persecución que terminó en calles 528 entre 140 y 141, donde finalmente fue reducido tras ingresar a una vivienda. Durante el operativo se incautaron el auto, un teléfono iPhone, un pasamontañas, dos destornilladores, una campera negra, más de 338 mil pesos, un billete de cinco euros y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, Zarza y su cómplice -Luis Matías Gómez Veloso, de 28 años- abordaron al enfermero en la esquina de 10 y 63, cuando este se dirigía a trabajar a la empresa de emergencias médicas SIPEM.

Calderón, que se trasladaba en una moto 110cc recientemente adquirida, fue sorprendido por los asaltantes armados y forcejeó para evitar el robo. En medio del ataque recibió un disparo por la espalda que le provocó la muerte en el acto.

El cuerpo de Calderón fue hallado tendido sobre el asfalto, todavía con el casco puesto. Testigos del hecho -entre ellos un chofer de colectivo de la línea 275- relataron que los agresores escaparon en la moto robada y además le sustrajeron una mochila. Poco después, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de fuga hacia Los Hornos, donde los ladrones asaltaron también a una mujer, a quien le robaron una bicicleta y sus pertenencias bajo amenazas con un arma.

LE PUEDE INTERESAR

Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo

LE PUEDE INTERESAR

Un barra de Estudiantes detenido en un operativo

Las tareas investigativas permitieron identificar a Gómez Veloso, quien fue arrestado el 17 de febrero. En aquel momento se le secuestró una bicicleta robada y quedó imputado como autor del disparo fatal. Desde entonces, Zarza permanecía prófugo, con orden de captura activa. La detención concretada ahora representa un paso clave para cerrar la etapa de instrucción y llevar el caso a juicio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
Últimas noticias de Policiales

“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave

Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública

Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa

Le robaron todo lo que juntó en años de trabajo
La Ciudad
Con la boleta de octubre, subas en la luz y el gas
Nuevo aumento en el precio del combustible
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla