Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

La fecha continúa con cuatro encuentros, donde se destaca el duelo que disputará Aldosivi como local ante Independiente Rivadavia desde las 14:45. El árbitro del juego va a ser Jorge Baliño y la transmisión va a estar a cargo de TNT Sports.

El Tiburón se juega sus últimas fichas para mantener la categoría y necesita sí o sí una victoria, para meterle presión a San Martín de San Juan y llegar con chances hasta el final. Farré no va a poder contar con Yonathan Cabral, quien llegó a la quinta amarilla. Su reemplazante va a ser Santiago Laquidain. Enfrente llega un elenco mendocino que va a apostar por un elenco alternativo, ya que el miércoles próximo disputará la final de la Copa Argentina ante Argentinos.

Justamente el Bicho va a tener también acción ante Barracas Central como visitante, a partir de las 16 en el estadio Claudio Tapia. El encuentro va a tener el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de ESPN Premium. Al igual que su rival del certamen federal, Nicolás Diez va a poner un once plagado de suplentes con el fin de cuidar futbolistas. Por su parte, el Guapo va a meter toda la carne al asador, ya que necesita la victoria para volver a puestos de playoffs y también para seguir firme en puestos de Sudamericana. El equipo aún no está confirmado por parte de Rubén Darío Insúa.

LA “t” NECESITA GANAR

Talleres es uno de los equipos que tuvo un mal año y se encuentra en la pelea por la permanencia. Desde las 17, va a visitar a Vélez, uno de los protagonistas de la Zona B. El árbitro va a ser Sebastián Zunino y la televisación va a estar a cargo de TNT Sports. La “T” necesita sumar a de tres para quedar a un paso de la salvación, ante un Fortín que ya clasificó a los playoffs pero que necesita sumar puntos para la clasificación a las copas. La noticia en el Fortín es el retorno de Maher Carrizo.

Por su parte, desde las 20, Independiente recibe a Atlético Tucumán con el fin de escapar del fondo de la Zona B. El Rojo viene de golear a Platense, mientras que el Decano se juega su última ficha para meterse en playoffs, luego del despido de Lucas Pusineri. El juez va a ser Sebastián Martínez y va a televisar ESPN Premium.