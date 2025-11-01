Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Tras una persecución y le incautaron cocaína

Un barra de Estudiantes detenido en un operativo

Un barra de Estudiantes detenido en un operativo

La persecución terminó en la zona de 80 bis entre 1 y 115 / EL DIA

1 de Noviembre de 2025 | 03:38
Edición impresa

Un hombre vinculado a la barra del Club Estudiantes de La Plata fue detenido por personal policial en un procedimiento que incluyó persecución, incautación de drogas y más de un millón de pesos en efectivo. Se trata de M.D.B., de 43 años, quien según la investigación mantenía activa una interna dentro de la barra brava conocida como “Los Legendarios”.

El hecho se produjo en la zona de 80 bis entre 1 y 115, cuando efectivos de la Motorizada SASU realizaban patrullajes preventivos y observaron el desplazamiento de dos hombres a bordo de una motocicleta de gran cilindrada sin casco. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron una fuga a alta velocidad, maniobrando de manera imprudente hasta que detuvieron la marcha en el lugar mencionado. En ese momento, el conductor arrojó un envoltorio al patio de una vivienda y ocultaba un morral con más de $1.231.000 en billetes de distintas denominaciones.

El acompañante, de 25 años, llevaba en su poder dos cuchillos. Durante la intervención se hizo presente una mujer, Jorgelina Inés Tomás, de 33 años, quien insultó al personal policial intentando entorpecer la diligencia y fue identificada y reducida para continuar con el procedimiento. En presencia de un testigo, los efectivos recuperaron el envoltorio descartado, que arrojó un pesaje de 50 gramos de cocaína, además de tres celulares y la moto Kawasaki Ninja.

El fiscal de la UFI 18 Hugo Tesón avaló las actuaciones y dispuso que Binci quede detenido y sea trasladado a sede judicial este sábado a primera hora

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

En fotos | La Plata se vistió "de terror" para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
Últimas noticias de Policiales

“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave

Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública

Asaltan y matan a golpes a una jubilada en su casa

Otro motochorro preso por el crimen de 10 y 63
La Ciudad
Con la boleta de octubre, subas en la luz y el gas
Nuevo aumento en el precio del combustible
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
Alerta por leptospirosis: una muerte en Punta Lara
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Espectáculos
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Un viaje visual inolvidable llega a la Ciudad
Yuyito vivió un fuerte cruce en vivo “Tratemos de no ser desubicados”
Lourdes volvió a cantar tras la grave situación con su ex
Agenda
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Aldosivi se juega otra final para seguir en la “A”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla