Un barra de Estudiantes detenido en un operativo

Un hombre vinculado a la barra del Club Estudiantes de La Plata fue detenido por personal policial en un procedimiento que incluyó persecución, incautación de drogas y más de un millón de pesos en efectivo. Se trata de M.D.B., de 43 años, quien según la investigación mantenía activa una interna dentro de la barra brava conocida como “Los Legendarios”.

El hecho se produjo en la zona de 80 bis entre 1 y 115, cuando efectivos de la Motorizada SASU realizaban patrullajes preventivos y observaron el desplazamiento de dos hombres a bordo de una motocicleta de gran cilindrada sin casco. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron una fuga a alta velocidad, maniobrando de manera imprudente hasta que detuvieron la marcha en el lugar mencionado. En ese momento, el conductor arrojó un envoltorio al patio de una vivienda y ocultaba un morral con más de $1.231.000 en billetes de distintas denominaciones.

El acompañante, de 25 años, llevaba en su poder dos cuchillos. Durante la intervención se hizo presente una mujer, Jorgelina Inés Tomás, de 33 años, quien insultó al personal policial intentando entorpecer la diligencia y fue identificada y reducida para continuar con el procedimiento. En presencia de un testigo, los efectivos recuperaron el envoltorio descartado, que arrojó un pesaje de 50 gramos de cocaína, además de tres celulares y la moto Kawasaki Ninja.

El fiscal de la UFI 18 Hugo Tesón avaló las actuaciones y dispuso que Binci quede detenido y sea trasladado a sede judicial este sábado a primera hora