Riesgo país, en caída; bonos y acciones, en ascenso

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las acciones de empresas argentinas y los bonos de la deuda pública nacional registraron ayer una jornada en alza, con incrementos generalizados y una nueva baja del riesgo país, que se aproxima a los 600 puntos.
En el mercado porteño, el índice S&P Merval avanza más de 8% y se ubica en 3.019.885,87 puntos, con todos los papeles en terreno positivo. Entre las principales alzas se destacan los movimientos de Supervielle, que sube 13,4%; Edenor, con un incremento de 12,4%; Central Puerto, que gana 11,6%; Banco de Valores, con una mejora de 10,2%; Banco Galicia, que aumenta 10,1%; Telecom, con un avance de 8,9%; y Bolsas y Mercados Argentinos, que suma 8,8%.
El desempeño de las empresas argentinas también se replica en los mercados internacionales. En Wall Street, los ADRs muestran subas generalizadas, con Supervielle a la cabeza con un aumento de 13,4%, seguida por Central Puerto con 11,4% y Edenor con 10,3%, reflejando el interés de los inversores por los activos argentinos en un contexto de mayor optimismo.
En el segmento de renta fija, los bonos de la deuda pública continúan con una tendencia positiva. El AL30 avanza 0,8%, mientras que el AL35 sube 3% y alcanza los 71,03 dólares, valor que no registraba desde enero. Estas mejoras contribuyen a la reducción del riesgo país, que según el índice elaborado por el banco JP Morgan desciende hasta los 660 puntos básicos, acercándose a la marca de 600. El mínimo de 2025 se había registrado en enero, cuando se ubicó cerca de 560 unidades.
El movimiento ascendente del mercado local se produce en un contexto de recomposición de expectativas por parte de los inversores, impulsado por factores internos y externos. En el plano local, la estabilidad del tipo de cambio y la recuperación de algunos indicadores financieros generan un escenario más favorable para los activos argentinos, mientras que en el frente internacional los mercados globales muestran un clima de menor aversión al riesgo tras la publicación de datos positivos en Estados Unidos.
LE PUEDE INTERESAR
Repudian la toma del hospital Garrahan
LE PUEDE INTERESAR
Frenan la privatización del Banco Nación
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí