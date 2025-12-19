Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina

El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones
Ante el aumento de casos de gripe H3N2 registrado en la región -particularmente en Perú —donde se detectó una variante de mayor transmisibilidad— y esta tarde se confirmaron los primeros casis en Argentina, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar las medidas de prevención y concientizar sobre la importancia de la vacunación antigripal.
La gripe H3N2, un subtipo del virus de la influenza A, presenta este año una circulación más activa, lo que exige una atención especial por parte de los sistemas de salud y de la comunidad en general. Si bien el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” mantiene la vigilancia epidemiológica sobre su posible ingreso al país, la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus.
La vacunación, la medida más eficaz
Desde el Colegio de Médicos se remarcó que la vacunación antigripal estacional 2025 es la estrategia más efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la influenza. Se utilizan vacunas trivalentes o tetravalentes que cubren las cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y B.
La vacunación es gratuita en los vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires para los grupos priorizados: personal de salud; personas de 65 años o más; embarazadas en cualquier trimestre y puérperas; niños y niñas de 6 a 24 meses (con esquema de dos dosis si se vacunan por primera vez); y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, o inmunosupresión, con indicación médica.
El virus de la influenza se transmite a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, y puede permanecer en superficies. Por ello, se recomienda intensificar las medidas de cuidado diario, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel; la correcta ventilación de los ambientes, incluso durante los meses de calor; la aplicación de la etiqueta respiratoria al toser o estornudar; y el uso de barbijo, especialmente en centros de salud o en personas con síntomas respiratorios.
Los síntomas de la gripe H3N2 suelen presentarse de forma repentina e incluyen fiebre alta (mayor a 38°C), dolores musculares intensos, dolor de garganta y tos seca. Ante esta situación, se desaconseja la automedicación —en particular el uso de antibióticos, que no son efectivos contra los virus— y se recomienda la consulta médica, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo o ante la presencia de dificultad respiratoria. En la Provincia de Buenos Aires, se puede recurrir a la aplicación de IOMA o al centro de salud más cercano.
Asimismo, se indica que quienes cursen la enfermedad permanezcan en aislamiento al menos siete días, con el fin de reducir la transmisión, especialmente hacia personas mayores y niños.
Para quienes tengan previsto viajar a países con brotes activos, como Perú o regiones del hemisferio norte, se aconseja contar con el esquema de vacunación antigripal completo al menos entre 10 y 15 días antes de la partida, tiempo necesario para que el organismo genere defensas.
Finalmente, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires llamó al compromiso conjunto de profesionales de la salud, autoridades sanitarias y comunidad en general para cumplir con estas recomendaciones y contribuir así a la protección de la salud pública.
