Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colpsapso

Información General

Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina

Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
19 de Diciembre de 2025 | 17:45

Escuchar esta nota

Ante el aumento de casos de gripe H3N2 registrado en la región -particularmente en Perú —donde se detectó una variante de mayor transmisibilidad— y esta tarde se confirmaron los primeros casis en Argentina, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar las medidas de prevención y concientizar sobre la importancia de la vacunación antigripal.

La gripe H3N2, un subtipo del virus de la influenza A, presenta este año una circulación más activa, lo que exige una atención especial por parte de los sistemas de salud y de la comunidad en general. Si bien el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” mantiene la vigilancia epidemiológica sobre su posible ingreso al país, la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus.

La vacunación, la medida más eficaz

Desde el Colegio de Médicos se remarcó que la vacunación antigripal estacional 2025 es la estrategia más efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la influenza. Se utilizan vacunas trivalentes o tetravalentes que cubren las cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y B.

La vacunación es gratuita en los vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires para los grupos priorizados: personal de salud; personas de 65 años o más; embarazadas en cualquier trimestre y puérperas; niños y niñas de 6 a 24 meses (con esquema de dos dosis si se vacunan por primera vez); y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, o inmunosupresión, con indicación médica.

Medidas de prevención cotidiana

El virus de la influenza se transmite a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, y puede permanecer en superficies. Por ello, se recomienda intensificar las medidas de cuidado diario, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel; la correcta ventilación de los ambientes, incluso durante los meses de calor; la aplicación de la etiqueta respiratoria al toser o estornudar; y el uso de barbijo, especialmente en centros de salud o en personas con síntomas respiratorios.

LE PUEDE INTERESAR

Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

LE PUEDE INTERESAR

Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses

Qué hacer ante la aparición de síntomas

Los síntomas de la gripe H3N2 suelen presentarse de forma repentina e incluyen fiebre alta (mayor a 38°C), dolores musculares intensos, dolor de garganta y tos seca. Ante esta situación, se desaconseja la automedicación —en particular el uso de antibióticos, que no son efectivos contra los virus— y se recomienda la consulta médica, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo o ante la presencia de dificultad respiratoria. En la Provincia de Buenos Aires, se puede recurrir a la aplicación de IOMA o al centro de salud más cercano.

Asimismo, se indica que quienes cursen la enfermedad permanezcan en aislamiento al menos siete días, con el fin de reducir la transmisión, especialmente hacia personas mayores y niños.

Recomendaciones para viajeros

Para quienes tengan previsto viajar a países con brotes activos, como Perú o regiones del hemisferio norte, se aconseja contar con el esquema de vacunación antigripal completo al menos entre 10 y 15 días antes de la partida, tiempo necesario para que el organismo genere defensas.

Finalmente, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires llamó al compromiso conjunto de profesionales de la salud, autoridades sanitarias y comunidad en general para cumplir con estas recomendaciones y contribuir así a la protección de la salud pública.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Protesta por un aplazo masivo en la facultad de Informática

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de Información General

Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses

VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"

TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
Policiales
El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
La Ciudad
La celebración de la recibida le duró poco a una joven en La Plata: camión le arrancó el pasacalles
Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
Espectáculos
Murió Diego Lerner, figura clave de Disney en Argentina
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Deportes
Una frase de Mangano y la foto de todo el plantel de Estudiantes antes de partir a Ramallo
Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla