El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global

Así aparece en la pantalla cuando se desconecta el servidor /web

Un fallo crítico en la infraestructura de Cloudflare, uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de la web moderna, desencadenó ayer a la mañana un efecto dominó que paralizó gran parte de la actividad digital a nivel global. Tal es así que en La Plata y el país los usuarios padecieron la desconexión.

Lo que comenzó como una inestabilidad intermitente se transformó rápidamente en una crisis de acceso para plataformas de uso masivo como Google, WhatsApp, YouTube y OpenAI. El incidente no solo afectó a servicios de comunicación y entretenimiento, sino que también golpeó con fuerza a la economía digital y a la administración pública en la región, alcanzando a plataformas locales como Mercado Libre, la fintech Naranja X y los servicios tributarios de la AFIP, además de medios de comunicación como EL DIA.

Se lo llama Error 502 Bad Gateway y es básicamente un problema de comunicación entre servidores en Internet.

Casi siempre el problema es del sitio web, no de la conexión de uno, pero hay varias causas comunes según los especialistas informáticos:

Sobrecarga del servidor: El sitio tiene demasiado tráfico y el servidor “se rinde”.

Mantenimiento: El servidor de fondo se está reiniciando o actualizando.

Fallo en el Firewall: Tu firewall o el sitio está bloqueando la comunicación.

Errores de programación: Un error en el código del sitio web impide que los servidores se entiendan. Aunque el error suele ser externo, hay un par de cosas que se pueden intentar para descartar que sea algo local:

Refrescar la página (F5): A veces es solo un glitch temporal.

Cerrar y abrir el navegador: Limpiar cualquier sesión “sucia” que haya quedado abierta.

Borrar la caché del navegador: Si el navegador guardó una versión “rota” de la página, borrar los archivos temporales puede ayudar.

Modo Incógnito: Esto desactiva extensiones que podrían estar interfiriéndose.

Revisar sitios de terceros: Usa herramientas como detector de caídas para ver si el sitio está caído para todo el mundo.