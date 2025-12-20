Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Información General |Informes de Argentinos por la educación

Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis

Lo más grave: la mitad de los chicos no entiende lo que lee, y 1 de cada 5 chicos de nivel socioeconómico bajo son analfabetos. Balance de un año sin muchos avances

Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis

Las últimas pruebas Aprender sobre comprensión de textos desataron alarma /freepik

20 de Diciembre de 2025 | 03:50
Edición impresa

Argentina atraviesa un momento bisagra en su historia educativa. Una situación crítica que ya lleva muchos años y dificulta el futuro. Lo que antes era una sospecha de pasillo en las escuelas se ha convertido en una realidad estadística ineludible. Argentinos por la Educación, junto a un ecosistema de más de 200 Ongs, presentó un balance de los cinco datos que definen el estado de la alfabetización este año. El diagnóstico es claro: las aulas todavía esperan resultados.

1. La brecha de la comprensión: leer no es entender: El dato más alarmante de 2024, cuyos ecos resuenan con fuerza este año, surge de las pruebas Aprender Alfabetización. La mitad de los niños en Argentina no comprende lo que lee. Pero el golpe más duro se siente en los sectores más vulnerables: 1 de cada 5 chicos de nivel socioeconómico bajo es, técnicamente, analfabeto.

En tercer grado, un momento clave del desarrollo, el 11,6% de los alumnos apenas está iniciando su contacto con textos simples. En la otra vereda, solo un escaso 18,7% logra dominar la lectura a nivel complejo, realizando inferencias y reflexiones profundas. La desigualdad no es solo de ingresos; es de futuro.

Victor Volman, uno de los autores del informe, indicó: “Los resultados, especialmente los que visibilizan la situación del 11,6% de los estudiantes del país que no saben leer, son muy crudos. La alfabetización tiene que ser una prioridad urgente para toda la sociedad. Dicho eso, es un paso adelante que esta prueba se realice y contemos con más insumos para comprender la situación”.

Las 3 provincias con mayor porcentaje de estudiantes que no leen textos simples son Chaco (16,6%), Santa Fe (15,9%) y Misiones (15,2%).

Buenosa Aires ocupó el octavo lugar. Las 3 con menor proporción en esta situación son: Córdoba (6,2%), Santa Cruz (6,8%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (7,1%)

2. Acuerdo por la Educación: un balance agrícola: A un año de la firma del Acuerdo por la Educación, el monitoreo de metas muestra una gestión de claroscuros, según el informe. Por un lado, hay avances reales en la cobertura del nivel inicial y la alfabetización ha escalado en la lista de prioridades de la política educativa nacional. Sin embargo, la deuda interna persiste: las trayectorias en la secundaria siguen siendo erráticas y la calidad general del aprendizaje no logra repuntar.

3. El declive regional: del podio al décimo puesto:

Bajo la consigna #QueEntiendanLoQueLean , la sociedad civil ha intentado despertar a un gigante dormido. La comparación histórica es dolorosa: en 1997, según la UNESCO, Argentina era el segundo país con mejor comprensión lectora de la región, solo superado por Cuba. Hoy, el país ha caído al puesto número 10, situándose por debajo del promedio regional y de naciones con menores recursos económicos como El Salvador y Ecuador.

4. Una hoja de ruta para las provincias: Entendiendo que la educación se define en los territorios, Argentinos por la Educación lanzó una guía estratégica dirigida a las provincias. El objetivo es sistematizar la evidencia científica y las mejores experiencias locales para que cada jurisdicción tenga un plan concreto. No se trata solo de voluntad política, sino de herramientas técnicas para asegurar que cada niño, sin importar su código postal, aprenda a escribir y leer correctamente, explican.

5. El consenso federal bajo la lupa internacional: El cierre del año trajo consigo una mirada externa. En el encuentro del Movimiento por la Comprensión Lectora , expertos latinoamericanos destacaron un fenómeno inusual en la región: el alto nivel de consenso federal en Argentina para priorizar la alfabetización.

Los especialistas coincidieron en que el rol de la sociedad civil era determinante para “instalar el tema en la agenda pública”. No obstante, el desafío para lo que resta de la década es monumental: transformar esos acuerdos firmados en despachos oficiales en una mejora real y sostenida dentro de los cuadernos de los alumnos.

En tercer grado, el 11,6% apenas está iniciando su contacto con textos simples

 

