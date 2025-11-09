En fotos | El festival de la gastronomía italiana en La Plata convocó a más de 25 mil personas

Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
Drama vial en el Camino Rivadavia: quién era la joven que murió y qué se sabe del trágico choque
Boca se adueñó del Superclásico, venció a River 2 a 0 a en La Bombonera y se metió a la Libertadores
Por la victoria, Estudiantes visita a Tigre: hora, formaciones y tv
El plantel de Gimnasia retomó las prácticas en Estancia Chica y queda concentrado para recibir a Vélez
Un hombre fue encontrado sin vida en un edificio céntrico de La Plata tras varios días de búsqueda
El Indec difunde la inflación de octubre: la suba estaría nuevamente por encima del 2%
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
José Sosa, desafectado en la visita al Matador: qué dice el parte médico
"Unir a Gimnasia": cuatro candidatos conformaron una alianza para las elecciones
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Norris fue el más veloz y Colapinto quedó 15º
Conmoción tras el hallazgo de un hombre sin vida en el camino a Punta Lara
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Milei y su “hora dorada”: entre el pragmatismo político, la interna con Villarruel y la sombra del poder judicial
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Julieta Cardinali, tajante sobre Andres Calamaro: “No me veo, no hay relación”
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
VIDEO. BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
El Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
La noche de Mirtha: La Chiqui deslumbró con su atuendo y confesó que su carrera televisiva fue “accidental”
Vecinos denuncian el pésimo estado de la calle 501 en Gorina: “Está intransitable y puede ocurrir una tragedia”
La oveja más grande del mundo estuvo en La Plata y fue quemada en un cierre artístico único
Un chofer atropelló y mató a un motociclista tras una discusión callejera en Azul
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Argentina copó Brasil: impresionante banderazo nacional para Franco Colapinto en la previa del GP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La propuesta convocó a una multitud este sábado y domingo en el Parque Alberti, en el marco de la semana de la cocina italiana en el mundo
Escuchar esta nota
La séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata se desarrolló con gran éxito los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el Parque Alberti (25 y 38), con entrada libre y gratuita.
El evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, reunió lo mejor de la cocina italiana en una celebración de la cultura, los sabores y las raíces italianas en la capital bonaerense.
Además del patio de comida y artesanías del país itálico, los presentes pudieron disfrutar de shows en vivo -con música y bailes típicos italianos- acompañados por talleres de cocina que estuvieron encabezados por el reconocido cheff David Veltri.
"Este fin de semana hemos reunido a familias y amigos que a lo largo de las dos jornadas han podido resignificar la identidad italiana que nos atraviesa a lo largo de las generaciones", expresó Nicolás Moretti, Presidente del Comité Ejecutivo del Festival.
El festival expuso una amplia propuesta de sabores con una variedad de platos tradicionales y artesanales. Entre los destacados se presentaron los clásicos panini y focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno, pizza napoletana, al horno de barro y la clásica pizza Margherita.
Además, los visitantes pudieron disfrutar de pastas artesanales, focaccia, y los famosos panzerotti de Puglia, así como porchetta, carne asada con salsas italianas y una exquisita selección de cervezas artesanales italianas.
LE PUEDE INTERESAR
La oveja más grande del mundo estuvo en La Plata y fue quemada en un cierre artístico único
Para los amantes de los dulces, habrá una deliciosa pastelería: helados artesanales, arancini, panna cotta, sfogliatella y cannoli. Sin olvidar los aperitivos típicos italianos y las conservas que aportarán aún más sabor a esta experiencia gastronómica.
A lo largo del evento, los asistentes pudieron adquirir artículos como bijou, textiles gastronómicos, velas, cerámica con estilo italiano, aceite de oliva, alfajores y conservas, en un espacio que combina tradición y cultura.
Tal como se dijo, el festival contó con la presencia del reconocido chef David Veltri, alias “El Tano Veltri”, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en medios de Argentina e Italia. Su presencia en vivo enriquececió aún más la experiencia de los asistentes.
Además, hubo presentaciones musicales a cargo de Odino Faccia, el grupo I Cugnini, el grupo Alpino, y los artistas Mario Toscano, Giorgio Luna, Maite Urbitzondo, Maitena Andrade, Agustina Ferreyra, y la presentación del Grupo Calle 46 Danza Contemporánea.
Cómo parte de la propuesta integral, los más pequeños pudieron disfrutar de distintas atracciones montadas especialmente para ellos, mientras que también hubo sorteos de viaje y de cursos de italiano.
Este evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y los entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, cuenta con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia «A Tavola con lo Chef» (Roma), Idimed, Puglia Promozione y muchas otras que afianzan el vínculo cultural y gastronómico entre Italia y Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí