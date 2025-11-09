Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

En fotos | El festival de la gastronomía italiana en La Plata convocó a más de 25 mil personas

La propuesta convocó a una multitud este sábado y domingo en el Parque Alberti, en el marco de la semana de la cocina italiana en el mundo

En fotos | El festival de la gastronomía italiana en La Plata convocó a más de 25 mil personas
9 de Noviembre de 2025 | 19:31

La séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata se desarrolló con gran éxito los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el Parque Alberti (25 y 38), con entrada libre y gratuita. 

El evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, reunió lo mejor de la cocina italiana en una celebración de la cultura, los sabores y las raíces italianas en la capital bonaerense.

Además del patio de comida y artesanías del país itálico, los presentes pudieron disfrutar de shows en vivo -con música y bailes típicos italianos-  acompañados por talleres de cocina que estuvieron encabezados por el reconocido cheff David Veltri.

"Este fin de semana hemos reunido a familias y amigos que a lo largo de las dos jornadas han podido resignificar la identidad italiana que nos atraviesa a lo largo de las generaciones", expresó Nicolás Moretti, Presidente del Comité Ejecutivo del Festival.

UN RECORRIDO POR LOS SABORES DE ITALIA

El festival expuso una amplia propuesta de sabores con una variedad de platos tradicionales y artesanales. Entre los destacados se presentaron los clásicos panini y focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno, pizza napoletana, al horno de barro y la clásica pizza Margherita. 

Además, los visitantes pudieron disfrutar de pastas artesanales, focaccia, y los famosos panzerotti de Puglia, así como porchetta, carne asada con salsas italianas y una exquisita selección de cervezas artesanales italianas.

Para los amantes de los dulces, habrá una deliciosa pastelería: helados artesanales, arancini, panna cotta, sfogliatella y cannoli. Sin olvidar los aperitivos típicos italianos y las conservas que aportarán aún más sabor a esta experiencia gastronómica.

ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TÍPICOS

A lo largo del evento, los asistentes pudieron adquirir artículos como bijou, textiles gastronómicos, velas, cerámica con estilo italiano, aceite de oliva, alfajores y conservas, en un espacio que combina tradición y cultura.

ENCUENTRO CON EL ARTE Y LA CULTURA ITALIANA

Tal como se dijo, el festival contó con la presencia del reconocido chef David Veltri, alias “El Tano Veltri”, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en medios de Argentina e Italia. Su presencia en vivo enriquececió aún más la experiencia de los asistentes.

Además, hubo presentaciones musicales a cargo de Odino Faccia, el grupo I Cugnini, el grupo Alpino, y los artistas Mario Toscano, Giorgio Luna, Maite Urbitzondo, Maitena Andrade, Agustina Ferreyra, y la presentación del Grupo Calle 46 Danza Contemporánea.

Cómo parte de la propuesta integral, los más pequeños pudieron disfrutar de distintas atracciones montadas especialmente para ellos, mientras que también hubo sorteos de viaje y de cursos de italiano.

Este evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y los entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, cuenta con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia «A Tavola con lo Chef» (Roma), Idimed, Puglia Promozione y muchas otras que afianzan el vínculo cultural y gastronómico entre Italia y Argentina.

