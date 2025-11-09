Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Un hombre fue encontrado sin vida en un edificio céntrico de La Plata tras varios días de búsqueda

Un hombre fue encontrado sin vida en un edificio céntrico de La Plata tras varios días de búsqueda
9 de Noviembre de 2025 | 18:54

Un hombre de 60 años que se encontraba desaparecido fue hallado sin vida en un edificio del centro de la ciudad. Su familia había radicado una denuncia por averiguación de paradero el pasado 5 de noviembre. 

El cuerpo fue encontrado este domingo en el hueco del ascensor de un edificio ubicado en la calle 48 entre 8 y 9. Según las primeras pesquisas, todo indica que se trató de un suicidio, ya que testigos manifestaron que el hombre, identificado como Marcelo Aldo Rodríguez, había dejado una carta de despedida días antes de desaparecer. 

La causa fue caratulada como suicidio y quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N.º 11. La Policía Científica, junto a personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas, realizaron el relevamiento de la escena. 

 

